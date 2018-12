11 aziende italiane che usano bene la tecnologia

Mercato del legno : le aziende italiane prime in Europa a poter marcare CE il perlinato ad uso strutturale grazie al via libera dell’UE : Si conclude con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il percorso normativo iniziato più di un anno fa da Conlegno, con il supporto tecnico di Assolegno e dell’Organismo di Valutazione Tecnica Exova BM Trada, per permettere alle aziende italiane, prime in Europa, di poter produrre e marcare CE perlinato ad uso strutturale. Un traguardo fondamentale che consentirà alle imprese dello Stivale di gestire e superare le ...

Le 11 aziende italiane tra i 100 campioni digitali del Financial Times : Il Financial Times ha nominato 100 “campioni digitali”. Sono “le persone e le compagnie che stanno guidando l'innovazione europea. Undici sono italiani. Tra le aziende che hanno usato il digitale per “cambiare il modo in cui operano”, il quotidiano finanziario segnala La Bottega del Calzolaio. È l'italiana che si guadagna più spazio e l'unica che racconta la propria storia. Dal ...

Settimana Italia-Cina della Scienza - della Tecnologia e dell´Innovazione porta occasioni di sviluppo alle aziende italiane : Durante la Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell´Innovazione, Vincenzo Fracassi parteciperà a una competizione di progetti innovativi Cina-Italia e punterà a poter partecipare ...

Leader della crescita 2019 : ecco le aziende italiane che crescono di più : Il Sole 24 Ore e Statista, società pioniera internazionale nell'elaborazione di dati di mercato e progetti di ricerca complessi, hanno scovato 350 aziende che si sono distinte per la rapidità di crescita dal 2014 al 2017. Non una classifica vera e propria, visto che la lista si basa su autocandidature a un bando pubblico, ma un indicatore della nuova Italia produttiva...

Ora le aziende italiane corrono per avere una vetrina su Alibaba : (AP Photo) C’è un trend costante in atto, che ha avuto un’impennata lo scorso aprile. È la migrazione di aziende italiane su Alibaba, la piattaforma di ecommerce numero uno in Cina. A oggi su Alibaba Italia sono presenti 230 flagship store italiani, 50 solo dallo scorso aprile. Tra questi Campari, KIKO, Chicco, Versace, il pop-up store di Moncler, Moschino e Deborah, per citarne alcuni. Tra gli obiettivi del portale c’è quello ...

Moody's taglia il rating delle grandi aziende italiane : Dopo l'abbassamento del rating dell'Italia , la scure di Moody's si abbatte anche sulle grandi aziende tricolore per le quali l'agenzia ha ridotto il rating di lungo termine. La metodologia di Moody's ...

Barometro Cybersecurity : aziende italiane sono pronte a minaccia? : Milano, 23 ott., askanews, - Telecomunicazioni, Utility e Banche si confermano i settori più avanzati sia dal punto di vista organizzativo sia nell'adozione di soluzioni e strumenti per la difesa e la ...

Lavoro : il 60% delle aziende italiane preferisce i robot : Il Lavoro sarà sempre di più in mano ai robot: il 61% delle aziende italiane è pronto a introdurre sistemi di intelligenza artificiale e robot nelle proprie organizzazioni. Solo l'11% si dichiara ...

Decarbonizzare - 5 aziende italiane leader del cambiamento : Obiettivo Decarbonizzare? Per 5 grandi aziende italiane , Novamont, Coop, LVHM/Bulgari, Sofidel ed Enel, "il futuro è ora" e le parole chiave del cambiamento sono: sicurezza climatica ed economia circolare. Se ne è discusso in occasione del convegno "The future is now", side event che inaugura l'appuntamento internazionale del cinquantennale del Club di Roma che si terrà il 17 e 18 ...

Decarbonizzare - 5 aziende italiane leader del cambiamento : Obiettivo Decarbonizzare? Per 5 grandi aziende italiane (Novamont, Coop, LVHM/Bulgari, Sofidel ed Enel) “il futuro è ora” e le parole chiave del cambiamento sono: sicurezza climatica ed economia circolare. Se ne è discusso in occasione del convegno “The future is now“, side event che inaugura l’appuntamento internazionale del cinquantennale del Club di Roma che si terrà il 17 e 18 ottobre all’Istituto Patristicum ...