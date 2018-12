Wanda fa festa per il suo compleanno | lei e Icardi scatenati nei festeggiamenti

Compleanno Wanda Nara – La festa infinita della moglie di Icardi : al party Maurito è scatenato [VIDEO] : La moglie di Mauro Icardi compie 32 anni, Wanda Nara ed il calciatore dell’Inter scatenati al party di Compleanno della bionda Wags Wanda Nara compie 32 anni e festeggia l’avvenimento a Milano insieme al marito Mauro Icardi ed a tantissimi amici. La mega festa della moglie del calciatore dell’Inter vede il nerazzurro improvvisarsi cantante e ballerino con parrucche e maschere davvero folli e la bionda Wags sfoggiare ...

Inter - Lautaro Martinez e Mauro Icardi : che coppia alla festa di compleanno di Wanda Nara : Sono passati soli due giorni dalla sconfitta dello Stadium, che ha condannato l'Inter al quarto ko in campionato e a un terzo posto che dista ben 14 punti dalla Juventus capolista e 6 dal Napoli ...

Icardi nella bufera - tifosi dell’Inter furiosi : l’attaccante troppo ‘allegro’ alla festa di Wanda Nara [VIDEO] : Wanda Nara festeggia il compleanno e l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi si scatena portando alla reazione da parte dei tifosi nerazzurri. Sono appena passate 24 ore dalla sconfitta nella gara di campionato dell’Inter contro la Juventus e l’attaccante ‘festeggia’, non sono mancate le critiche sui social negli ultimi minuti. Buona prestazione per la squadra di Luciano Spalletti che nel primo tempo aveva impensierito la retroguardia ...

Wanda Nara - la festa di compleanno è uno show in stile Ferragnez : Conto alla rovescia per la festa di Wanda Nara. La moglie di Icardi sta per festeggiare il suo 32esimo compleanno e lo farà in grade stile con una festa a tema, con tanto di dress code e...

Wanda Nara - la festa per il suo 32esimo compleanno è uno show : Conto alla rovescia per la festa di Wanda Nara. La moglie di Icardi sta per festeggiare il suo 32esimo compleanno e lo farà in grade stile con una festa a tema, con tanto di dress code e...