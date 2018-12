Volley | A2 Femminile | netto successo del Cus Torino su Ravenna

Volley : A1 Femminile - Filottrano si prende i tre punti contro Cuneo : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Filippo Schiavo schiera la Lardini Tominaga in palleggio, Whitney opposto, Garzaro e Pisani centrali, Vasilantonaki e capitan Di Iulio in banda, Cardullo libero. Pistola ...

Volley Femminile - Serie A1 2018-2019. Filottrano torna al vincere dopo oltre un mese : demolita Cuneo (3-1) : Trentasette giorni e cinque turni senza vittoria, prima del trionfo di stasera contro Cuneo. La Lardini Filottrano rompe il digiuno e sale a quota 6 in classifica rimettendosi in corsa per la salvezza in Serie A1: 3-1 ad una evanescente Bosca San Bernardo Cuneo nell’anticipo della nona giornata del massimo campionato. Un successo meritato della squadra marchigiana che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, ottenendo il primo sigillo ...

Filottrano Cuneo/ Risultato live 0-0 - streaming video e tv : si comincia! - Serie A1 Volley Femminile - - IlSussidiario.net : Diretta Filottrano Cuneo: info streaming video e tv Rai del match, atteso oggi 8 dicembre nella 9giornata di Serie A1 di volley femminile.

Volley Femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank Istanbul-Minas Tenis sarà la Finale - Guidetti a caccia del bis iridato : VakifBank Istanbul e Minas Tenis Clube si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica si sfideranno domani a Shaoxing (Cina) nel match che assegna il titolo iridato. Incrocio dunque tra Turchia e Brasile, le ragazze di Giovanni Guidetti cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro il Rio De Janeiro mentre le sudamericane inseguono ...

Volley : A2 Femminile - la 2a di ritorno si apre con Cus Torino-Ravenna : Dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata, la Eurospin Ford Sara Pinerolo riparte dal palazzetto dello sport di casa, teatro del match contro l'Acqua e Sapone Roma Volley Group. ' ...

Volley : A1 Femminile - nella 9a scontro al vertice Scandicci-Conegliano : LA GIORNATA- In diretta su Rai Sport + HD, sabato sera alle 20.30, la delicata sfida tra Lardini Filottrano e Bosca S.Bernardo Cuneo. Le marchigiane vogliono fortemente lasciare le ultime posizioni ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio vola agli ottavi di finale - espugnata Dresda a suon di muri : Busto Arsizio si è qualificata agli ottavi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle sono riuscite a espugnare il campo del Dresda per 3-0 (26-24; 25-17; 25-20) nel ritorno dei sedicesimi di finale e, dopo la vittoria al tie-break maturata nel match di andata, hanno staccato il pass per il secondo turno a eliminazione diretta. Ora le biancorosse se la dovranno vedere ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : oggi Dresda-Busto Arsizio - ritorno 16esimi di finale. Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 5 dicembre (ore 19.00) si gioca Dresda-Busto Arsizio, ritorno dei sedicesimi di finale della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle affronteranno la compagine tedesca dopo la vittoria ottenuta all’andata per 3-2: le biancorosse dovranno vincere oppure perdere al tie-break e poi conquistare il golden set di spareggio se vorranno accedere al turno ...

Volley Femminile - Challenge Cup 2019 : Monza vola agli ottavi di finale - ampio turnover e Perg sconfitto : Monza vola agli ottavi di finale della Challenge Cup 2018-2019 di Volley femminile, terza competizione europea per importanza. Il Saugella ha sconfitto il Prinz Perg per 3-0 (25-17; 25-14; 25-18) nel ritorno dei sedicesimi di finale, replicando così il successo dell’andata e staccando agevolmente il pass per il prossimo turno dove se la vedranno contro le vincenti di Gent-Pihtipudas (domani le belghe partiranno dal 3-2 della scorsa ...

Volley Femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank ed Eczacibasi partono col botto - ok le brasiliane : A Shaoxing (Cina) è incominciato il Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, si sono disputate le prime quattro partite dei due gironi: le prime due classificate si qualificano alle semifinali incrociate. Non sono presenti squadre italiane. POOL A: VakifBank Istanbul vs Zhejiang 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) Tutto estremamente facile per la corazzata di coach Guidetti che demolisce la formazione cinese a suon di muri (16) e aces (6). Tra ...

Volley Femminile - le migliori italiane della ottava giornata di serie A1. Quanti nomi nuovi : Nicoletti e Veglia sfiorano l’impresa con Brescia. Cogliandro e Garzaro i tesori di Filottrano : Ieri si è disputata la ottava giornata della serie A1 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley femminile. Di seguito le migliori italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU. Tanto per cambiare, si conquista un posto al sole risultando grande protagonista con 20 punti, 48% in attacco, 3 muri nella sfida dall’esito tutt’altro che scontato con Monza. GAIA MORETTO. Conegliano ha bisogno di una ...

Volley Femminile - Serie A1 2019 : ottava giornata. Novara va in fuga - +5 su Conegliano. Busto perde con Scandicci : Novara va in fuga al termine dell’ottava giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Le piemontesi sconfiggono Monza con un rapido 3-0 e vantano cinque punti di vantaggio su Conegliano che ha regolato il Club Italia per 3-1, Busto Arsizio ha invece perso in casa per 3-0 contro Scandicci e finisce a sei punti dalla capolista. La Igor si fa letteralmente prendere per mano dalla solita Paola Egonu (20 punti) e da una propositiva ...

Volley Femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata. Novara con Monza per proseguire la fuga - Conegliano con il Club Italia per risollevarsi : C’è una fuga in atto e porta la firma della Igor Gorgonzola Novara dopo sette turni di campionato completati. È vero che la capolista deve ancora osservare il turno di riposo ma è anche vero che la vittoria di mercoledì a Treviso contro Conegliano ha cambiato le forza in campo nel massimo torneo femminile e ora è sfida aperta alle campionesse in carica. A testare la solidità della capolista piemontese che può contare su una Egonu in forma ...