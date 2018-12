VIDEO Peter Sagan show a Maiorca | il fenomeno sale una scalinata in bicicletta | “Ho preso

oasport

: Peter Sagan, aka L'EQUILIBRISTA ?????? Guardare per credere (@petosagan) ?? - Eurosport_IT : Peter Sagan, aka L'EQUILIBRISTA ?????? Guardare per credere (@petosagan) ?? - MrPigna91 : RT @Eurosport_IT: Peter Sagan, aka L'EQUILIBRISTA ?????? Guardare per credere (@petosagan) ?? - FigiSoda : RT @Eurosport_IT: Peter Sagan, aka L'EQUILIBRISTA ?????? Guardare per credere (@petosagan) ?? -

(Di domenica 9 dicembre 2018)non smette mai di stupire e nel pieno della preparazione invernale trova il modo per fare parlare di sé con uno dei suoiproverbiali. Il tre volte Campione del Mondo, infatti, si è cimentato nel salire unain, tenendo i piedi sempre sui pedali senza poggiarli a terra. Lo slovacco ha voluto prendere una scorciatoia durante una pedalata a, la pendenza dellafa davvero paura. Di seguito ildichegli scalini inView this post on InstagramI thought I would take a shortcut in our training ride in Mallorca but, as my friend @daniel87oss says, this one is tough even on foot… @boracookingsystems @hansgrohe @iamspecialized @sportful @ride100percentA post shared by(@peto) on Dec 9, 2018 at 4:59am PSTClicca ...