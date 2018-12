VIDEO Guignard-Fabbri terzi in Finale Grand Prix! Riviamo la bellissima danza libera

VIDEO Charlene Guignard e Marco Fabbri secondi alle Finali del Grand Prix - riviviamo la rhythm dance degli azzurri : Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno incantato durante lo short program delle Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico e hanno conquistato una meravigliosa seconda posizione provvisoria. La coppia italiana di danza è in piena lotta per il podio e sogna in Grande dopo un’esibizione di questo livello ampiamente premiata dai giudici a Vancouver (Canada). Di seguito il VIDEO della rhythm dance di Charlene Guignard e Marco Fabbri ...

VIDEO Guignard-Fabbri pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : azzurri secondi - riviviamo la danza libera : I danzatori azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la seconda posizione in occasione della terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Helsinki. Gli atleti di Barbara Fusar Poli sono stati autori di una prova monumentale in cui hanno raccolto, ad eccezionale della circolar step, livello 4 in tutti gli elementi. Con la leggerezza e la scorrevolezza che li contraddistingue, Charlène e Marco hanno trasformato l’Helsinki Ice ...

VIDEO Pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : riviviamo la rhythm dance di Charlène Guignard e Marco Fabbri - momentaneamente in seconda posizione : Spettacolo puro a Helsinki. La coppia di danzatori formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri ha guadagnato la seconda posizione dopo la rhythm dance della terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura. Gli azzurri sono stati protagonisti di un programma straordinario con cui hanno ottenuto il nuovo primato personale di 77.36. Dalla sequenza di twizzles a quella di Tango Romantica (chiamata di livello 4 nella prima parte), ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : rivivamo la free dance di Charlène Guignard e Marco Fabbri : La coppia di danzatori formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri ha conquistato la seconda posizione in occasione della prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, Skate America, ammaliando il pubblico con una meravigliosa performance pattinata sulle note del film già cult “La la land“. Charlène e Marco hanno convinto la giuria eseguendo al meglio gli elementi del layout, realizzando in modo lodevole ...