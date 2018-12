VIDEO Guido Vianello scatenato | sconfitto Luke Lyons per ko | il micidiale gancio destro

oasport

(Di domenica 9 dicembre 2018)ha vinto il primo incontro disputato da professionista, il 24enne ha mandato ko il malcapitatocon un. Un colpo violentissimo che ha chiuso il match dopo appena due round, a dimostrazione della forza del laziale che è partito alla grande in questa nuova carriera dopo aver disputato le Olimpiadi di Rio 2016 da dilettante. Di seguito ildel colpo da ko dicontroal Madison Square Garden di New York (USA).STRENGTH AND HONOR #LomaPedraza pic.twitter.com/afEk4gHKGy— Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2018