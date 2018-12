Vi racconto la storia di Iris | costretta a combattere per il suo lavoro E per la sua vita

ilfattoquotidiano

: #Storia, 100 anni fa nasceva #AleksandrSolgenitsin, scrittore simbolo del dissenso sovietico. Arrestato nel 1945, r… - tg2rai : #Storia, 100 anni fa nasceva #AleksandrSolgenitsin, scrittore simbolo del dissenso sovietico. Arrestato nel 1945, r… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: VI RACCONTO DI IRIS E di cosa vuol dire cercare di conservare il proprio #lavoro quando si ha una #malattia gravissima o d… - ilfattoblog : VI RACCONTO DI IRIS E di cosa vuol dire cercare di conservare il proprio #lavoro quando si ha una #malattia graviss… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)è una donnina piccola per natura e dai capelli cortissimi per necessità. Lavora come addetta mensa a 15 ore settimanali in una scuola, il minimo contrattuale, per circa cinquecento euro al mese. La sua malattia è lunga e purtroppo tra le più comuni, ma non è un’influenza. La mutua di cui ha diritto, in base al Contratto nazionale applicato al suo settore, finisce. E lei resta con la sua battaglia a cui aggrapparsi per resistere. Tra gli obiettivi di questa battaglia, oltre alla guarigione, c’è quello consequenziale di rientrare il prima possibile sul posto die quindi conservare il posto da addetta mensa durante le cure necessarie. L’unica opzione che la tutela in questo senso è la specifica contrattuale che le permette di agganciare i sei mesi di mutua a ulteriori 120 giorni più altri 120, senza ricevere però alcuno stipendio o sussidio per quel ...