Vento forte a Livorno | danni in città | decine di interventi dei vigili del fuoco

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Vento forte e mareggiate : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di condizioni Meteo avverse valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani. Nel corso della giornata la ventilazione sarà forte da nord-ovest su vaste parti della regione, particolarmente interessate le zone costiere e quelle in prossimità dei rilievi. Rinforzi fino a burrasca o burrasca forte riguarderanno i settori settentrionali e ...

A causa del maltempo si registrano interruzioni nei collegamenti dei traghetti con l'isola d'Elba (Livorno): la capitaneria di Portoferraio (Livorno) segnala che per il forte Vento di ponente sono state interrotte le corse dei traghetti con la terra ferma, con ultimo arrivo sull'isola di un mezzo Toremar, partito da Piombino alle 11:40.

Il traffico marittimo nel porto di Livorno è al momento sospeso per il Maltempo, spiegano dall'Avvisatore marittimo, a causa dei forti venti di libeccio-ponente che da stamani stanno colpendo la città soffiando ad un'intensità di 35 nodi, con raffiche sui 40 nodi che alle 9.30 hanno raggiunto una punta massima di 47. Sul fronte passeggeri, mentre sono riusciti ad attraccare a banchina i traghetti in arrivo stamani dalla Corsica e ...

Allerta Meteo Campania : Vento forte e mareggiate : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un avviso di Allerta Meteo per vento forte e mare agitato su gran parte del territorio regionale a partire dalle 10 di domani mattina, domenica 9 dicembre, e fino alle 8 di lunedì. Sono previsti, infatti, sulle zone di Allerta 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sede e Alto ...

Previsioni Meteo Immacolata - la Protezione Civile lancia l’allerta : “forte Vento in tutt’Italia - attenzione alle mareggiate” : allerta Meteo – Nella giornata di oggi un campo di alta pressione determina condizioni di tempo generalmente stabile. Tuttavia, dalla serata, una veloce depressione di origine atlantica porterà un peggioramento sulla Liguria e alta Toscana, sospinta da intensa ventilazione di maestrale che investirà gran parte delle regioni centrali e meridionali. Sulla base delle Previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Vento forte fino a domenica : La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo per vento forte da nordovest a partire dalle 22 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Il vento occidentale inizierà a interessare i settori settentrionali dell’isola e dalle prime ore di domani si avrà la rotazione a maestrale che tenderà a interessare tutta la regione e specialmente le zone costiere settentrionali e occidentali e le aree in prossimità dei ...

Week end dell'Immacolata - all'insegna dell'instabilità - sole - pioggia e Vento forte sulla Penisola : Roma - Week-END IMMACOLATA TRA sole, PIOGGE E forte vento- Ci attende un fine settimana all'insegna della variabilità con alcuni fronti instabili in transito sulla nostra Penisola. L'alta pressione tornerà ad indebolirsi lasciando spazio a correnti nordatlantiche pilotate da una profonda ed energica depressione sui Paesi nordici. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature e da una sostenuta ventilazione. VENERDÌ ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione ai fenomeni sulle coste adriatiche : forte Vento e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia e della Croazia, principalmente per forti raffiche di vento e tornado. Stesso livello di Allerta per Cipro, Turchia sudorientale, Libano e Siria, principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 5 dicembre. Una ...

Allerta Meteo - ultime ore di piogge e temporali al Sud ma il forte Vento durerà fino a domani con temperature in ulteriore calo [MAPPE] : 1/15 ...

Maltempo : Vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l’allacciamento con la A91 Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia“. L'articolo Maltempo: vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia sembra essere il primo su Meteo Web.