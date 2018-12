: Venezia, lite al bar: anziano aggredito muore mentre chiama il 112 - SkyTG24 : Venezia, lite al bar: anziano aggredito muore mentre chiama il 112 - NotizieIN : Venezia, lite al bar: morto anziano - TelevideoRai101 : Venezia, lite al bar: morto anziano -

Un uomo di 79 anni èa seguito di unaavvenuta in un bar di Cavarzere, in provincia di. I Carabinieri hanno denunciato un 58enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Nel corso della, scoppiata per futili motivi, il 58enne in preda ai fumi dell'alcol ha colpito l'più volte. La vittima si è accasciata a terra ed è morta mentre parlava con un operatore del 112.(Di domenica 9 dicembre 2018)