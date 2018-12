Venezia | lite al bar | 58enne colpisce anziano che muore mentre chiama il 112

Venezia - lite al bar : morto anziano : 12.55 Un uomo di 79 anni è morto a seguito di una lite avvenuta in un bar di Cavarzere, in provincia di Venezia. I Carabinieri hanno denunciato un 58enne con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Nel corso della lite, scoppiata per futili motivi, il 58enne in preda ai fumi dell'alcol ha colpito l'anziano più volte. La vittima si è accasciata a terra ed è morta mentre parlava con un operatore del 112.

