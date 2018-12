Venezia | acqua alta a 100 cm | marea sostenuta

Acqua alta a Venezia : marea sostenuta - picco di 97 cm sul medio mare : Oggi giornata con marea sostenuta a Venezia: alle 08:20 si è registrato un picco di 97 cm sul medio mare, un livello classificato appunto come “marea sostenuta” (codice giallo). Le previsioni del Centro maree comunale indicano un calo del fenomeno: una massima di 80 cm per le 21:25 e di 90 cm per le 09:05 di domani. L'articolo Acqua alta a Venezia: marea sostenuta, picco di 97 cm sul medio mare sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allerta arancione sulla Sardegna. Domani bora e acqua alta a Venezia : Previsti venti di burrasca e precipitazioni, scuole chiuse a Sassari e Alghero. Dal pomeriggio la perturbazione interesserà le regioni del centro sud

Acqua alta a Venezia : martedì 20 novembre prevista marea di 125 cm : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia prevede per martedì 20 novembre alle ore 08:45, una punta massima di marea di 125 cm, con la possibilità di circa 10 cm in più a Chioggia a causa del forte vento di Bora. Secondo il Centro Meteo di Arpa Veneto, l’aria fredda che da sabato interessa il nord Italia “solo lunedi’ arrivando su Germania e Francia si approfondira’ e sara’ accompagnata da un ...

Acqua alta eccezionale a Venezia - esperto : “Il 95% della città sott’acqua - si è rischiata la sovrapposizione di maree” : 1/31 ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : l’acqua potabile torna in 2 comuni dell’Udinese : Proseguono i lavori di ripristino in seguito ai danni causati dal Maltempo in Friuli Venezia Giulia, in seguito all’ondata di pioggia e vento della scorsa settimana. E’ ritornata potabile l’acqua anche nei comuni di Verzegnis e Rigolato, in provincia di Udine. Adesso, in Carnia, la conformità riguarda complessivamente 15 comuni: Verzegnis, Rigolato, Ampezzo, Ovaro, Ravascletto, Socchieve, Sutrio, Forni Avoltri, Raveo, Amaro, ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : massima di marea a 99 cm : Nuova giornata con acqua alta a Venezia, con una massima di marea che si è fermata appena sotto il metro, 99 cm sul medio mare, alle 10:30. Secondo il Centro Maree del Comune si è trattato di una “marea sostenuta” (codice giallo), che ha provocato l’allagamento di circa il 5% del suolo cittadino. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: massima di marea a 99 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - acqua alta a Venezia : punta massima di 107 cm : Il Centro maree del Comune di Venezia ha reso noto che oggi la massima di marea si è fermata a 107 cm, alle 08:50. Era atteso un picco di acqua alta di 110-115 cm. Il vento di scirocco fermo nel basso Adriatico ha contribuito ad abbassare il livello di marea previsto. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: punta massima di 107 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : a Venezia torna l’acqua alta : Veneto senza pace per l’Allerta Meteo. Anche per il territorio Veneziano il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato (CFD) della Regione Veneto ha reso noto che dalla serata di oggi alla serata di domani sono previste precipitazioni con possibili rovesci o temporali. Questo potrà contribuire al verificarsi del fenomeno dell’acqua alta a Venezia domattina, alle 9.05, con una massima di 120cm. Il fenomeno potrebbe ...

Maltempo : Venezia - acqua alta a 105 cm : ANSA, - Venezia, 4 NOV - A Venezia sono stati registrati, oggi, 105 centimetri di acqua alta sul medio mare che hanno 'invaso' l'8% della città a cominciare da Piazza San Marco che è una delle aree ...

Il maltempo e l'acqua alta non fermano i turisti a Venezia : Venezia, askanews, - La marea record che nei giorni scorsi ha allagato il 75% del suolo cittadino, non ha spaventato i turisti che per il ponte dei morti stanno affollando le calli di Venezia. In ...