Vane resuscita ed arriverà su Playstation 4 da Gennaio

(Di domenica 9 dicembre 2018) In occasione del Kinda Funny Games, uno dei giochi finiti nel dimenticatoio diversi anni fa torna alla luce nella sua versione definitiva, ci stiamo riferendo a, il quale debutterà su4 a partire da2019, proponendo dinamiche di gioco simili a Journey ed ICO.si prepara al lancio su4 A partire dal 152019 potrete mettere le mani su questo nuovo e ambizioso titolo, il quale debutterà in esclusiva4. Annunciato nel lontano 2014, il titolo fini nel dimenticatoio tempo dopo.A distanza di 4 annitorna alla luce nella sua versione definitiva, proponendo uno stile grafico artistico il cui cuore pulsante risiede in una solida narrazione, accompagnata da una colonna sonora emozionante.ci fa vestire i panni di un ragazzo, il quale si ritroverà a vagare in un deserto dove un tempo viveva ...