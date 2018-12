Valanga di fango si abbatte su case in Cina | 7 dispersi

Valanga di fango in Brasile : 14 morti : Una Valanga di fango si è abbattuta nell’area di Morro da Boa Esperanca a Niteroi, alle porte di Rio de Janeiro, in Brasile: il bilancio delle vittime è salito a 14. La frana, provocata da piogge torrenziali, ha causato il crollo di 9 abitazioni. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 14 persone. L'articolo Valanga di fango in Brasile: 14 morti sembra essere il primo su Meteo Web.