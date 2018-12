Vademecum per superare la Grande Muraglia delle incomprensioni con la Cina

vanityfair

(Di domenica 9 dicembre 2018) La distanza sul mappamondo (7mila e 500 chilometri, 9 ore di volo) c’è, e non è l’unica. Nonostante una solida comunità cinese residente in Italia (300mila persone, il 5,7% degli stranieri totali) e il boom di turisti dalla(1,4 milioni l’anno: siamo la terza meta europea più ambita, stando alla China Tourist Academy), alta è ancora ladifferenze (e diffidenze) culturali tra il Bel Paese e il Dragone.«Alcuni stereotipi hanno un loro fondamento, ma non esauriscono la verità», dice Jada Bai, 34enne cinese, da 30 anni residente a Milano dove, sposata con un italiano di origine napoletana e mamma di un bimbo di 3 anni, coordina i corsi della Fondazione Italia. Per la comunità cinese locale è «la mediazione in persona», per noi la persona adatta – specie dopo la bufera mediatica successiva al caso Dolce & Gabbana – a smontare uno per uno i luoghi comuni ...