Update Call of Duty Black Ops 4 pronto al via | data e dettagli di Operation Absolute Zero

optimaitalia

: Update #CallofDuty #BlackOps4 pronto al via, data e dettagli di #OperationAbsoluteZero - OptiMagazine : Update #CallofDuty #BlackOps4 pronto al via, data e dettagli di #OperationAbsoluteZero - PS3zone_IT : Tutti i dettagli del nuovo update di Call of Duty: Black Ops 4! - callmefree1 : AGGIORNAMENTO: il consiglio scolastico della Virginia licenzia l'insegnante che si è rifiutato di chiamare la stude… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)Come anticipato nella giornata di ieri,ofOps 4 ambisce a divenire uno dei titoli più bollenti della tornata natalizia. Dopo un lancio sul mercato che è riuscito a non risentire eccessivamente della presenza dell'affollamento del periodo autunnale (ricordiamo, giusto per citare alcuni nomi, l'uscita quasi in concomitanza con Assassins' Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Fallout 76 e Battlefield 5, giusto per citarne alcuni, ndr), lo sparatutto di Treyarch pubblicato da Activision si appresta a rilasciare un corposo aggiornamento che di sicuro stuzzicherà ancora una volta le voglie videoludiche della community.Atteso per la giornata di martedì 11 dicembre su PS4 (e solo una settimana dopo su Xbox One e PC), l'garantirà ai giocatori diofOps 4 una nuova operazione. Il tutto risponderà al nome di, e come era lecito ...