Uno striscione sull’autoscala dei pompieri | la proposta di matrimonio è sorprendente

Asti-Cuneo : ad Alba spunta anche Uno striscione dal balcone del Municipio : Uno striscione con su scritto "Si Asti Cuneo" è stato posizionato venerdì 16 novembre sul balcone del Palazzo comunale di Alba, nella centralissima piazza Risorgimento, per chiedere con forza il ...

Genoa - Preziosi amaro : “Non si augura la morte a nessUno - lo striscione andava tolto” : Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA, lasciando emergere tutta la sua amarezza per lo striscione esposto al “Ferraris” in cui gli si augurava la morte: “Sabato sera non ero allo stadio ma ho detto ai miei dirigenti di chiedere all’arbitro di non fare iniziare la gara fino a quando non fosse stato tolto quello striscione, ma l’arbitro ha risposto che non ...

Palermo - Uno striscione per Regeni apre il corteo contro il summit sulla Libia : "Verità per Giulio Regeni", è lo striscione che apre il corteo che ha sfilato per le vie del centro di Palermo per contestare la conferenza sulla Libia. Sigle di sinistra e associazioni impegnate nel ...

Roberto Fico punge Giorgia Meloni : “Non usa il tricolore come Uno striscione da stadio” : Roberto Fico tramite un tweet risponde alle critiche di Giorgia Meloni Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cercato oggi di chiudere con un tweet la polemica che lo ha visto coinvolto nella querelle con Fratelli d’Italia. La terza carica dello Stato, infatti, nei giorni scorsi aveva chiesto ai deputati del partito di Giorgia Meloni di togliere un grande tricolore che avevano portato in Aula per attirare l’attenzione sulla ...