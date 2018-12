Un tetto per Reddito e quota 100 | tagli automatici ai sussidi e finestre più lunghe se

Varese - un senzatetto rifiuta il centro di ospitalità per non separarsi dal suo cane : insieme a me da undici anni, non ho alcuna intenzione di separarmene". Così Guido motiva ai microfoni di "Striscia la Notizia" la sua decisione di non accettare l'offerta di un centro di ospitalità, ...

Milan sul tetto del Mondo per la terza volta - 9 dicembre 1990 - VIDEO : Il 9 dicembre 1990 il Milan batte l'Olimpia Asuncion e vince la sua terza Coppa Intercontinentale, la seconda consecutiva

A OPERA IL CONCERTO DI NATALE SI PAGA CON LE COPERTE PER I SENZA tetto : E se si strizza l'occhio agli ultimi giorni dell'anno esaudendo i desideri dei più piccoli, a suon di mercatini, leccornie, spettacoli itineranti ed acrobazie sulla pista di pattinaggio, una parte ...

Manovra - sale a 15mila euro il tetto per il pagamento in contanti degli stranieri : Il tetto all'utilizzo del contante per tutti i turisti stranieri (europei ed extraeuropei) sale a 15.000 euro. Lo prevede un emendamento alla Manovra presentato da FdI ed approvato in commissione Bilancio della Camera.L'emendamento fa salire l'importo dai precedenti 10.000 euro ed amplia la platea, fino ad oggi limitata ai turisti non appartenenti all'Unione europea. I contanti potranno essere spesi in servizi turistici e commercio al dettaglio.

L’uomo del giorno - David Villa : in giro per il mondo dopo esserne salito sul tetto [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

AIGAE : “Sfondato il tetto dei 3 milioni di turisti l’anno. Al via i nuovi bandi per diventare Guide Ambientali Escursionistiche” : “E’ vero boom di Guide Ambientali Escursionistiche. La domanda è in crescita perché c’è un mercato del lavoro che è in crescita in questo settore. Noi, Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, abbiamo sfondato il tetto dei 3 milioni di turisti l’anno. Sta crescendo tutto il settore turistico italiano ed i dati ultimi parlano di ben 420 milioni di presenze ma sta trainando questa crescita in particolare il Turismo Ambientale”: lo ha dichiarato ...

VIDEO Trento-Civitanova - highlights Finale Mondiale per Club volley : dolomitici sul tetto del Pianeta : Trento si è laureata Campione del Mondo di volley maschile per la quinta volta nella storia, i dolomitici hanno sconfitto Civitanova per 3-1 a Czestochowa (Polonia) e hanno così firmato il pokerissimo. I ragazzi di Lorenzetti sono stati perfetti contro la Lube, trascinati da Russell e Kovacevic in attacco e da Giannelli in cabina di regia. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Trento-Civitanova 3-1, Finale del Mondiale per Club 2018 di ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : tutti i premi individuali - il miglior sestetto e il Dream Team. Russell MVP - Trento e Civitanova dominano : Si è concluso il Mondiale 2018 di Volley maschile con la vittoria di Trento che ha sconfitto Civitanova nella Finale giocata a Czestochowa (Polonia). Sono stati assegnati anche tutti i premi individuali ed è stato definito il Dream Team della rassegna iridata. MPV (miglior GIOCATORE): Aaron Russell (Trento) miglior PALLEGGIATORE: Simone Giannelli (Trento) miglior OPPOSTO: Tsvetan Sokolov (Civitanova) miglior SCHIACCIATORE 1: Uros ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : il quartetto femminile in finale per il terzo posto : Primo antipasto di gare al Velodromo di Berlino per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in questo venerdì che vedrà disputarsi quattro finali si sono disputate nel pomeriggio le batterie preliminari per l’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. La migliore notizia per la Nazionale italiana arriva ancora una volta dalle donne. Dopo un primo turno non eccezionale, il quartetto azzurro ...

San Francisco : una tassa sulla ricchezza e un aiuto hi-tech per gestire i senzatetto : SCIENZA Spazio Salute Energia Scienze AMBIENTE Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO ...

Operaio cadde dal tetto di un'azienda da un'altezza di 4 metri : datore di lavoro patteggia : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Lo squalo mako scomparirà perché non è protetto dall’Europa? : Lo splendido squalo mako, meglio conosciuto in Italia con il nome di smeriglio, rischia di essere portato al collasso per l’assenza di una tutela legale che protegga una specie sottoposta a iper-prelievo dalla pesca europea. La denuncia viene dallo Shark Trust, composto da diversi gruppi conservazionisti, che sulla base dei drammatici dati rilevati dalla commissione internazionale Iccat (International Commission for the Conservation of ...

Verona : emergenza freddo - dal primo dicembre 220 posti letto per i senza tetto (2) : (AdnKronos) - Il servizio di assegnazione dei posti sarà gestito dallo Sportello Unico Accoglienza, che già coordina le richieste durante il resto dell’anno. Proseguirà, inoltre, il servizio delle mense. Agli ospiti degli asili notturni sarà sempre garantita la cena. A cinque utenti del Samaritano,

