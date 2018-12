Un sushi ' occidentale' | romagnoli doc portano i sapori del sol levante nel cuore del

Sucker Punch : ecco come uno studio occidentale ha affrontato il setting giapponese in Ghost of Tsushima : Ghost of Tsushima è uno dei titoli più intriganti nell'imminente line-up PS4 di Sony. Sebbene esistano già dei giochi ambientati nel Giappone feudale, non è un ambiente solitamente affrontato dagli sviluppatori occidentali, specialmente per uno degli studi più recentemente noti per i giochi di supereroi ambientati nelle città di New York, New Orleans e Seattle. Detto questo, il direttore creativo di Sucker Punch, Nate Fox sembra ancora ...