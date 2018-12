Un Natale a misura di bambini I consigli del pediatra

dilei

: opocaj: Natale: festeggiamolo a misura di bambino - Galatone : opocaj: Natale: festeggiamolo a misura di bambino - AntonioGaldi7 : @Mov5Stelle @mafaldina61 @luigidimaio GIGGI non dovete fare solo propaganda gli italiani vogliono i fatti xke quest… - Mariari30057064 : RT @CuneoMirko: Come, ogni Natale prendiamo atto di questa triste, tristissima verità sui presepi e sulle recite natalizie, quest'anno si è… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)è il momento più magico dell’anno, soprattutto per i. Per vivere le feste in modo sereno e senza problemi però è importante rispettare alcune regole.Lo svela la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che sottolinea come durante ilsiano moltissimi iche finiscono al pronto soccorso a causa delle abbuffate e degli eccessi delle feste. Come proteggersi? Per prima cosa è importante che, nonostante il periodo di vacanza e i festeggiamenti, i più piccoli continuino ad avere una vita regolare.Soprattutto i bimbi fra i 15 e i 18 mesi dovrebbero andare a dormire al letto presto, non rinunciare al pisolino pomeridiano e riposare nel modo giusto. Attenzione anche alla dieta, che deve essere bilanciata, senza eccedere nel consumo di dolci e grassi. I più piccoli possono assaggiare il torrone, mangiare una fetta di panettone oppure un dolcetto ...