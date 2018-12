calciomercato

: Udinese, Pussetto: 'Gara complicata. Atalanta molto forte in attacco' | Calciomercato - UdineseAddict : Udinese, Pussetto: 'Gara complicata. Atalanta molto forte in attacco' | Calciomercato - giannapoliunso1 : @SpudFNVPN nicola e un catenacciaro di prima categoria ok ci sta che non le devi prendere pero un minimo di gioco s… - MonicaTox69 : Udinese-Atalanta, formazioni ufficiali: D'Alessandro titolare, Pussetto in panchina -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Ignacio, attaccante dell', ha parlato a Sky Sport prima della partita con l': 'Oggi è una partita difficile. Loro sonoforti in, per quello dobbiamo stare concentrati per non subire gol'