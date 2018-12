U&D | Lucas Peracchi pubblica foto a luci rosse | Eva Henger commenta con ironia | poi

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018) Procede a gonfie vele la storia d'amore tra, ex tronista di Uomini e donne e attualmente tra i tutor della squadra di Detto Fatto in onda su Raidue, e Mercedesz Hengher, figlia dell'ex attrice aEva. In questi giorni i due fidanzati si sono concessi una vacanza-relax alle Maldive, come testimoniano le tantissimee le stories che hanno postato sui loro account ufficiali. In particolar modo, abbiamo visto cheha osato postando su Instagram uno scatto molto bollente, dove lo si vede completamente come mamma l'ha fatto, coperto da una sola foglia.provoca su Instagram con unabollente Lo scatto adiha ovviamente fatto il giro del web e della rete e ha scatenato anche un bel po' di commenti, tra cui quello di Eva Hengher, che hato in maniera del tutto ironica lapostata dall'ex tronista di ...