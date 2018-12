“Tutto finito” Ilary Blasi | la voce che girava adesso è certezza Che botta

caffeinamagazine

: #Salvini: Per la sinistra ci sono 'giornate' per tutto, poi finita la giornata tutto finito. Per le donne noi abbia… - matteosalvinimi : #Salvini: Per la sinistra ci sono 'giornate' per tutto, poi finita la giornata tutto finito. Per le donne noi abbia… - AlessioColzani : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Per la sinistra ci sono 'giornate' per tutto, poi finita la giornata tutto finito. Per le donne noi abbiamo… - EnzoArlotta29 : RT @MarcoVerduz: Paquetà arrivato a Milano scortato da Antonio Donnarumma e per lo più con le stampelle, quindi già rotto e tutto finito! h… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Ciclone su, la signora Totti infatti sarebbe prossima a un clamoroso passo indietro.Negli ultimi giorni si era fatto sempre più insistente il rumor secondo il quale la conduttrice del reality di Canale 5 si prenderebbe un anno sabbatico da Mediaset alla fine di questa terza edizione. I più maliziosi avrebbero giustificato la presunta scelta con il fatto che il Gf Vip non avrebbe ottenuto lo stesso successo dello scorso anno. Ma ora sarebbe intervenuta l’agenzia di, la Notoria, per fugare ogni dubbio.Interpellata dal Fattoquotidano.it, Notoria «smentisce l’ipotesi di una pausa della conduttrice». Al momento non sarebbe ancora chiara la situazione per quanto riguarda il palinsesto dei reality Mediaset per il prossimo anno. Sul tavolo ci sarebbero La Fattoria e Grande Fratello Nip. E per entrambi si farebbe il nome di Barbara D’Urso. Mesi fa era ...