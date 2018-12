Turchia | violentata dal marito | lo uccise con una coltellata | assolta dal giudice

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018) Una vicenda tanto grave quanto inconsueta si è verificata ine riguarda ancora una volta un caso di violenza sessuale nei riguardi di una donna. In questa caso, però, l'epilogo è stato ben diverso, perché la vittima dello stupro, A. S., ha deciso di reagire e di farlo in maniera molto decisa, commettendo addirittura un omicidio, avvenuto nel 2014. A seguito del grave accaduto, però, è arrivata finalmente la sentenza definitiva che può essere definita storica, perché la Corte di Cassazione ha totalmente assolto la donna che ha ucciso suoa coltellate perché vittima di violenze sessuali. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, infatti, dopo aver inferto lafatale, è stata la stessa vittima ad allertare le forze dell'ordine, ma per iladesso l'imputata non può essere punita in quanto era un suo diritto difendersi.Vienema ...