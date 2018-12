' Trump non interferisca con la protesta dei gilet'

Gilet - Parigi : Trump non s'immischi : Il ministro degli Esteri Le Drian ha invitato il presidente americano, che su twitter ha commentato le manifestazioni dei Gilet Gialli, a non immischiarsi nella politica interna francese. "Noi non ci ...

Gilet gialli : Parigi - Trump non intervenga : "Noi da parte nostra - ha continuato Le Drian - non facciamo considerazioni sulla politica interna americana e ci piacerebbe che fosse reciproco". Ieri, Trump aveva parlato di un "tristissimo giorno" ...

Gilet - Parigi : Trump non s'immischi : 15.08 Parigi chiede a Trump di restare fuori dalle vicende francesi. Il ministro degli Esteri Le Drian ha invitato il presidente americano, che su twitter ha commentato le manifestazioni dei Gilet Gialli, a non immischiarsi nella politica interna francese. "Noi non ci immischiamo nei dibattiti americani, lui ci lasci vivere la nostra vita di nazione", ha detto. Sulla protesta dei Gilet,Le Drian chiede invece a Macron di dar vita a un "nuovo ...

Trump : 'Non c'è nulla da impeachment - nessuna pistola fumante' : "Questa e' una illusione di collusione, non c'e' alcuna pistola fumante qui. Ad oggi, dopo tutto quello che e' successo, dopo aver speso milioni, non abbiamo alcuna collusione russa. Non c'e' nulla da ...

Abu Mazen : “Gli Stati Uniti di Trump non bastano più per raggiungere la pace” : «Gli Stati Uniti di Trump non possono essere gli unici mediatori in Medio Oriente». Il presidente palestinese Mahmoud Abbas è appena atterrato a Roma quando spiega a «La Stampa» l’intenzione di recapitare ai leader italiani e a Papa Francesco un messaggio assai esplicito: «L’America non basta più per raggiungere la pace». Abbas afferma di credere n...

G20 - accordo su commercio e migranti ma sul clima Trump non rivede le proprie posizioni : "Abbiamo raggiunto l'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto ed esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici", ha dichiarato il presidente argentino Mauricio Macri al termine del G20 ospitato a Buenos Aires. In ambito immigrazione, l'articolo 17 evidenzia invece che "i massicci movimenti di rifugiati costituiscono una preoccupazione globale con conseguenze umanitarie, politiche, sociali ...

G20 - Trump non cede su ambiente e commercio. Ecco il documento finale : Buenos Aires - 'Abbiamo raggiunto l 'accordo per un comunicato che esprime la necessità di rivitalizzare il commercio e il Wto e esprime la preoccupazione per i cambiamenti climatici'. Al termine del ...

G20 - Trump incontra Putin nonostante avesse annullato il vertice : Buenos Aires - nonostante Trump , due giorni fa, avesse annullato l'incontro con Putin al G20 di Buenos Aires per via della crisi tra Mosca e Kiev sullo stretto di Kerch, il presidente americano e ...

G20 - accordo raggiunto. Firma anche Trump ma gli Usa non s’impegnano sul clima : C’è l’accordo sul documento finale al G 20 di Buenos Aires. anche il presidente Usa, Donald Trump, lo ha Firmato pur mantenendo una posizione speciale sull’ art. 21 dedicato al clima e confermando che Washington resta fuori dagli accordi di Parigi (Cop 21)...

Scontro sui dazi al G20 - Trump minaccia di non firmare testo finale - : Ultimatum degli Usa al resto del gruppo riunito a Buenos Aires. Prove d'intesa con la Cina sul commercio anche se le posizioni restano lontane. Il tycoon annulla anche l'incontro con Putin

Russia-Ucraina - è crisi : Trump non incontra Putin : È crisi aperta tra Russia e Ucraina, dopo l’incidente dei giorni scorsi nello stretto di Kerch dove alcune navi ucraine sono state fermate con la forza dai militari russi. È notizia di oggi che il presidente Poroshenko ha dichiarato di aver messo in atto una restrizione degli ingressi sul territorio agli uomini tra i 16 e i 60 anni provenienti dalla Federazione russa. Il leader ucraino ha preso questa decisione perché, a suo dire, c’è il rischio ...

Fed - 'Powell resterà al suo posto - Trump non può licenziarlo' : ... in un intervento, ha detto che i tassi di interesse sono 'appena al di sotto' di un livello neutrale, quello secondo cui la politica monetaria non surriscalda ne' raffredda il motore dell'economia ...