Tragedia in discoteca a Corinaldo | individuato il minorenne che avrebbe usato lo spray

Ancona - Tragedia in discoteca : gravi - ma stabili le condizioni dei feriti : Sono stabili le condizioni dei 7 pazienti in prognosi riservata ricoverati all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le lesioni (traumi da schiacciamento) riportate nella calca mortale della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno. stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice ...

Ancona - Tragedia in discoteca : “Dalle matrici staccati 600 biglietti” : “Posso dire che dai primi accertamenti abbiano escluso siano stati venduti così tanti biglietti, ma che c’era una disponibilità di 1.600 tagliandi e dalle matrici risultano staccati circa 600 unità”. Così il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza, ai microfoni di RaiNews24 in merito al numero delle persone presenti nella notte tra venerdì e sabato all’interno del ‘Lanterna Azzurra ...

Corinaldo - la Tragedia della discoteca : indagato un minorenne : E' stato individuato il ragazzino minorenne probabile responsabile della tragedia avvenuta nella notte fra venerdì e sabato scorsi nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (in provincia di Ancona), dove sono morti 5 ragazzini e una mamma. L'identificazione è stata possibile grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragedia. Ora, secondo quanto riporta La Stampa, pende sul ragazzo, un residente della provincia, una ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - Fedez : “Bisogna controllare i locali che pensano a sbigliettare e se ne fregano della sicurezza” : “Non si può morire per andare a un concerto“. A dirlo è Fedez, che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino. “Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché – ha spiegato – molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - i racconti dei ragazzini : “Li ho visti cadere - rotolarsi - accartocciarsi uno sopra l’altro” : “Li ho visti cadere, rotolarsi, accartocciarsi uno sopra l’altro, una cosa assurda. Le persone una sull’altra formavano uno spessore di due metri, li tiravamo in due, in tre, ma non uscivano”, ha raccontato Marco, ancora sotto choc agli investigatori. Anche lui la notte tra venerdì e sabato era alla discoteca Lanterna Azzurra, dove nella calca causata dal panico e da una sostanza urticante spruzzata nel locale hanno perso la vita una giovane ...

Ancona - Tragedia in discoteca : “Minori in stato di stress psicologico” : “Dobbiamo registrare situazioni strazianti dal punto di vista psicologico più che da quello medico”: lo ha dichiarato Maria Capalbio, direttore generale di Marche Nord, l’azienda ospedaliera che amministra anche il ‘San Salvatore’ di Fano, dove da ieri sono ricoverati 10 minorenni coinvolti nella calca al ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo (Ancona). Tra questi, due sono in situazione più delicate e ...

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : identificato il minore che ha spruzzato lo spray : E’ stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino – che e’ residente nella provincia – e’ stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni. L'articolo ...

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : “Scena raccapricciante - i ragazzi faticavano a respirare” : “Mio figlio ha aperto le porte di emergenza del piano di sopra, dove stava lavorando, e ha fatto uscire i ragazzi che erano con lui. Testimoni dicono che alcune porte erano chiuse e i ragazzi si accalcavano verso le uscite aperte, si è creato un imbuto, ma questo lo accerteranno le forze dell’ordine”. E’ il racconto di Vincenzo Fiore, il cui figlio Luigi fa il pr nella discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo. Il questore di Ancona ...

Tragedia Corinaldo - trovato spray al peperoncino nella discoteca : Una bomboletta di spray al peperoncino è stata trovata sul pavimento della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: non è ancora detto che si tratti del prodotto utilizzato quando si è scatenato il panico che ha poi causato la Tragedia.Continua a leggere

Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Tragedia discoteca : una minorenne avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino - l’accusa sarebbe di omicidio preterintenzionale : La Procura della Repubblica di Ancona sta indagando per individuare chi ha spruzzato la spray urticante che ha scatenato il panico nella discoteca “Lanterna azzurra“, nell’anconetano, e per cercare capire quante persone erano effettivamente dentro la sala rispetto ai 1.400 biglietti venduti per una capienza massima autorizzata di 871 persone. A perdere la vita, la notte scorsa, sono state sei persone, cinque minorenni e una ...

Tragedia in discoteca - le storie delle vittime : E soprattutto vuole manifestare la propria vicinanza ai famigliari , mamma, papà e sorella, per la scomparsa di Daniele Pongetti, a cui noi tutti abbiamo sempre voluto un mondo di bene. Riposa in ...

