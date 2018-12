Tragedia di Corinaldo | individuato il minore che ha spruzzato lo spray

Corinaldo - la Tragedia della discoteca : indagato un minorenne : E' stato individuato il ragazzino minorenne probabile responsabile della tragedia avvenuta nella notte fra venerdì e sabato scorsi nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (in provincia di Ancona), dove sono morti 5 ragazzini e una mamma. L'identificazione è stata possibile grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragedia. Ora, secondo quanto riporta La Stampa, pende sul ragazzo, un residente della provincia, una ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - Fedez : “Bisogna controllare i locali che pensano a sbigliettare e se ne fregano della sicurezza” : “Non si può morire per andare a un concerto“. A dirlo è Fedez, che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino. “Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché – ha spiegato – molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - i racconti dei ragazzini : “Li ho visti cadere - rotolarsi - accartocciarsi uno sopra l’altro” : “Li ho visti cadere, rotolarsi, accartocciarsi uno sopra l’altro, una cosa assurda. Le persone una sull’altra formavano uno spessore di due metri, li tiravamo in due, in tre, ma non uscivano”, ha raccontato Marco, ancora sotto choc agli investigatori. Anche lui la notte tra venerdì e sabato era alla discoteca Lanterna Azzurra, dove nella calca causata dal panico e da una sostanza urticante spruzzata nel locale hanno perso la vita una giovane ...

Tragedia Corinaldo - 6 morti : cosa è successo durante il concerto di Sfera Ebbasta : Ci sono anche sette feriti gravi. Fuggi fuggi generale scatenato dall'utilizzo di uno spray al peperoncino spruzzato da una ragazzo (già identificato) sulla folla. Si indaga su sovraffollamento e misure di sicurezza del locale. La sala aveva infatti una capienza inferiore alle 500 persone, ma sarebbero stati venduti più di 1.300 biglietti.Continua a leggere

Tragedia Corinaldo - identificato minore che ha spruzzato spray urticante : testimonianze decisive : Secondo quanto si apprende, il ragazzino - che è residente nella provincia - è stato identificato sulla base delle testimonianze. Non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni.Continua a leggere

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : identificato il minore che ha spruzzato lo spray : E’ stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino – che e’ residente nella provincia – e’ stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni. L'articolo ...

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : “Scena raccapricciante - i ragazzi faticavano a respirare” : “Mio figlio ha aperto le porte di emergenza del piano di sopra, dove stava lavorando, e ha fatto uscire i ragazzi che erano con lui. Testimoni dicono che alcune porte erano chiuse e i ragazzi si accalcavano verso le uscite aperte, si è creato un imbuto, ma questo lo accerteranno le forze dell’ordine”. E’ il racconto di Vincenzo Fiore, il cui figlio Luigi fa il pr nella discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo. Il questore di Ancona ...

Tragedia di Corinaldo sfiorata un anno fa all'Onyx di Russi al concerto dello stesso trapper : E Ravenna, ripercorrendo i fatti di cronaca, è stato uno dei primi episodi. Un incidente analogo si era riproposto il 6 luglio scorso a Cinisello Balsamo al Ruby Sound, senza nessun ferito. Poi lo ...

Tragedia Corinaldo - trovato spray al peperoncino nella discoteca : Una bomboletta di spray al peperoncino è stata trovata sul pavimento della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: non è ancora detto che si tratti del prodotto utilizzato quando si è scatenato il panico che ha poi causato la Tragedia.Continua a leggere

Corinaldo - Tragedia al dj set di Sfera Ebbasta : 6 morti : Corinaldo, tragedia al dj set di Sfera Ebbasta: 6 morti Alla Lanterna Azzurra hanno perso la vita 5 minorenni e una madre che accompagnava la figlia. Conte e Salvini ad Ancona. Il ministro parla di "mix di incoscienza e avidità". Il premier: "Venduti 1400 biglietti, ma era aperta solo una sala con capienza di 469 ...

Corinaldo - Portobello in onda dopo la Tragedia : "Decisione difficile - ma proviamo a confortare col massimo rispetto" : Una serata difficile per Antonella Clerici, chiamata a condurre la sesta e ultima puntata di Portobello in un clima certo pesante dopo la morte di sei persone - 5 ragazzi e una mamma - nella discoteca di Corinaldo questa notte. dopo un'anticipazione nel corso del Tg1, Portobello ha aperto la sua anteprima senza jingle, in uno studio sostanzialmente neutro, nonostante l'albero di Natale già addobbato. "Cerco di trovare le parole giuste che ...

Tragedia Corinaldo. Cos’è lo spray al peperoncino - come funziona e quando si può usare : A innescare il fuggi fuggi all'origine della Tragedia di Corinaldo sarebbe stato l'utilizzo di uno spray urticante al peperoncino: ecco come funziona questo strumento di difesa personale e quando può essere utilizzato.Continua a leggere

Corinaldo - su Instagram il video di Benedetta morta a 15 anni nella Tragedia : Tra le vittima della tragedia di Corianaldo c’è anche Benedetta Vitali: 15 anni e il cuore pieno di sogni. Era di Fano. Ed è un imperfetto che fa male e toglie il fiato. Ancora di più a sbirciare il suo profilo Instagram invaso da migliaia di messaggi di amici, conoscenti e anche di chi è semplicemente venuto a sapere della sua morte. Lacrime di dolore per questa giovane vita spezzata che proprio nelle stories di Instagram aveva pubblicato un ...