Tragedia di Ancona | si cerca il ragazzo con lo spray

(Di domenica 9 dicembre 2018) Dramma in discoteca ad Ancona. Il giorno dopo la tragedia della discoteca «Lanterna azzurra» di Corinaldo, dove sei persone sono morte e oltre 120 ferite durante il concerto di Sfera Ebbasta, l'inchiesta per omicidio colposo del procuratore di Ancona Monica Garulli si muove su due fronti. Da una parte si cerca di chi ha provocato l'ondata di panico con uno spray urticante, dall'altra la verifica della regolarità dei comportamenti dei gestori del locale. Sembra ormai certo che a scatanare la fuga incontrollata della calca sia stato un adolescente armato di spray al peperoncino: forse un diversivo per ...