Tragedia della gelosia | stermina la famiglia e poi si toglie la vita

Catania - Tragedia della follia : uccide la moglie e i due figli - poi si spara : La strage a Paternò. L'assassino era un consulente finanziario. Secondo i carabinieri, il movente è stato la gelosia

Corinaldo - la Tragedia della discoteca : indagato un minorenne : E' stato individuato il ragazzino minorenne probabile responsabile della tragedia avvenuta nella notte fra venerdì e sabato scorsi nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (in provincia di Ancona), dove sono morti 5 ragazzini e una mamma. L'identificazione è stata possibile grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragedia. Ora, secondo quanto riporta La Stampa, pende sul ragazzo, un residente della provincia, una ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - Fedez : “Bisogna controllare i locali che pensano a sbigliettare e se ne fregano della sicurezza” : “Non si può morire per andare a un concerto“. A dirlo è Fedez, che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino. “Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché – ha spiegato – molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente ...

Dj Argento ironizza sulle vittime della Tragedia di Ancona - poi cancella tutto : Ieri sera in un locale nelle vicinanze di Ancona, che avrebbe dovuto ospitare un concerto di Sfera Ebbasta, sei persone sono decedute, mentre almeno altre 50 sono rimaste ferite, tra queste ben 14 versano in gravi condizioni. A causare la tragedia un fuggi fuggi generale del pubblico conseguente all'utilizzo da parte di qualcuno del noto spray al peperoncino, che ha creato il panico tra la folla. Il caos ha causato il crollo di un ponticello ...

Tragedia della discoteca : Salvini arriva a Corinaldo : Il ministro dell'Interno Salvini è arrivato a Corinaldo, sul luogo della Tragedia che è costata la vita a cinque ragazzini e una mamma. Salvini è entrato all'interno della discoteca Lanterna azzurra ...

Cinque giovanissimi e una mamma : ecco chi sono le vittime della Tragedia nell'Anconetano : Hanno perso la vita due ragazzi e tre ragazze di età compresa tra i 14 e i 16 anni, e una donna di 39 che lascia il marito e quattro figli

Eleonora - la donna vittima della Tragedia di Ancona - lascia 4 figli. La sua bimba di 11 anni si è salvata : lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo e che si è salvata, Eleonora Girolimini, una delle 6 vittime della tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. Figlia di un noto ristoratore della città e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni '80 sul lungomare.Mentre gli inquirenti ...

Ancona - nel pomeriggio Salvini sul posto della Tragedia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tragedia discoteca Corinaldo - le immagini del crollo della balaustra : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sulla festa della Lega a Roma pesa la Tragedia di Corinaldo : Al via la festa della Lega a piazza del Popolo, musiche italiane e canzoni natalizie si susseguono, per dare il senso della festa e della moderazione. Ma pesa la tragedia di Corinaldo dove hanno perso la vita sei persone. E' lo stesso Salvini ad invitare a osservare un minuto di silenzio. Salvini è salito sul palco di piazza del Popolo a Roma per salutare i sostenitori riuniti per la seconda grande manifestazione nazionale ...

Il messaggio di Sfera Ebbasta per le vittime della Tragedia di Ancona : "Profondamente addolorato" : "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapper Sfera Ebbasta in merito alla tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e ...

Corinaldo - una mamma e 5 ragazzini : chi sono le vittime della Tragedia in discoteca : Tre ragazze, due ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia. sono loro le sei vittime della tragedia della discoteca di Corinaldo , non lontano da Ancona, morte schiacciate dalla calca ...

Tragedia di Corinaldo - i messaggi di cordoglio delle istituzioni e della politica : Sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando dal mondo delle istituzioni e delle politica a seguito del dramma consumatosi la scorsa notte a Corinaldo , LEGGI QUI , . "È una Tragedia enorme che si abbatte sulla nostra regione ha affermato il presidente Luca Ceriscioli e che tocca ...