Tragedia Ancona | duro scontro su Rai1 tra Briga e Paolo Crepet | che incolpa Sfera Ebbasta

Tragedia in discoteca ad Ancona - gli zii del 14enne : “E’ stato salvato dal cugino” : “E’ migliorato, reagisce agli stimoli e riconosce”. Sono un po’ sollevati gli zii e la nonna di Omer, 14enne di origine macedone residente a Senigallia, ancora ricoverato in Rianimazione ad Ancona a causa dei traumi da schiacciamento subiti nella Tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo in cui sono morti cinque ragazzi e una 39enne madre di quattro figli. Il ragazzo e’ comunque ancora in coma ...

Ancona - Tragedia in discoteca : gravi - ma stabili le condizioni dei feriti : Sono stabili le condizioni dei 7 pazienti in prognosi riservata ricoverati all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le lesioni (traumi da schiacciamento) riportate nella calca mortale della discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno. stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice ...

Ancona - Tragedia in discoteca : “Dalle matrici staccati 600 biglietti” : “Posso dire che dai primi accertamenti abbiano escluso siano stati venduti così tanti biglietti, ma che c’era una disponibilità di 1.600 tagliandi e dalle matrici risultano staccati circa 600 unità”. Così il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza, ai microfoni di RaiNews24 in merito al numero delle persone presenti nella notte tra venerdì e sabato all’interno del ‘Lanterna Azzurra ...

Tragedia di Ancona - «Mamma mi ha protetto fino all’ultimo istante» : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniAsia sognava la ginnastica artistica, Daniele e Mattia il calcio, Benedetta ed Emma amavano ballare. Sono loro le vittime della Tragedia della discoteca Lanterna azzurra di Ancona. Giovanissimi, tutti minorenni, arrivati nel locale a Corinaldo per partecipare al concerto di Sfera Ebbasta. Avevano tra i 14 ...

Ancona - Tragedia in discoteca : “Minori in stato di stress psicologico” : “Dobbiamo registrare situazioni strazianti dal punto di vista psicologico più che da quello medico”: lo ha dichiarato Maria Capalbio, direttore generale di Marche Nord, l’azienda ospedaliera che amministra anche il ‘San Salvatore’ di Fano, dove da ieri sono ricoverati 10 minorenni coinvolti nella calca al ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo (Ancona). Tra questi, due sono in situazione più delicate e ...

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : identificato il minore che ha spruzzato lo spray : E’ stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra provocando il panico che ha poi portato alla morte di sei persone. Secondo quanto si apprende, il ragazzino – che e’ residente nella provincia – e’ stato identificato sulla base delle testimonianze e non sarebbe stato ancora sentito dalla Procura dei minorenni. L'articolo ...

Ancona - Tragedia nella discoteca di Corinaldo : “Scena raccapricciante - i ragazzi faticavano a respirare” : “Mio figlio ha aperto le porte di emergenza del piano di sopra, dove stava lavorando, e ha fatto uscire i ragazzi che erano con lui. Testimoni dicono che alcune porte erano chiuse e i ragazzi si accalcavano verso le uscite aperte, si è creato un imbuto, ma questo lo accerteranno le forze dell’ordine”. E’ il racconto di Vincenzo Fiore, il cui figlio Luigi fa il pr nella discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo. Il questore di Ancona ...

Lo spray e la calca impazzita : 6 morti e 7 in coma |Trovata una bomboletta dentro la discoteca |Ancona - Tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | Foto : Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Dj Argento ironizza sulle vittime della Tragedia di Ancona - poi cancella tutto : Ieri sera in un locale nelle vicinanze di Ancona, che avrebbe dovuto ospitare un concerto di Sfera Ebbasta, sei persone sono decedute, mentre almeno altre 50 sono rimaste ferite, tra queste ben 14 versano in gravi condizioni. A causare la tragedia un fuggi fuggi generale del pubblico conseguente all'utilizzo da parte di qualcuno del noto spray al peperoncino, che ha creato il panico tra la folla. Il caos ha causato il crollo di un ponticello ...

Tragedia in discoteca ad Ancona : i nomi delle vittime : Sono stati resi noti i nomi delle vittime della Tragedia avvenuta la notte scorsa in un discoteca ad Ancona. Indagini in corso per l'accaduto.

Ancona - Tragedia in discoteca : 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta : Ancona, tragedia in discoteca: 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta Alla Lanterna Azzurra hanno perso la vita 5 minorenni e una madre che accompagnava la figlia. Conte e Salvini ad Ancona. Il ministro parla di "mix di incoscienza e avidità". Il premier: "Venduti 1400 biglietti, ma era aperta solo una sala con capienza ...

