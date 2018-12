Tra le borse di Svizzera e Unione europea spunta un confine in più

Huawei Travolge le Borse - Milano a -3 - 5% : 17.59 Chiusura pesante per Piazza Affari, risultata la peggiore in Europa,per i timori di una riacutizzazione della guerra commerciale tra Usa e Cina dopo l' arresto della direttrice di Huawei. L'indice Ftse Mib chiude con un -3,54% a quota 18.643 punti, tornando ai minimi da due settimane. Lo spread tra Btp e bund tedeschi ha chiuso a 297 punti. Male anche Francoforte -3,48% e Parigi -3,3%. Cede oltre il 3% Londra. Seduta difficile a Wall ...

Il caso Huawei Travolge le Borse. Wall Street apre in netto calo : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...

Borse colpite dal caso Huawei - petrolio in calo mentre si inconTrano i Paesi Opec : MILANO - Ore 12:50. Il caso Huawei preoccupa i mercati, ponendo già fine a quell'ottimismo sul braccio di ferro commerciale tra Usa e Cina che era scaturito dall'incontro a margine del G20 argentino . ...

Il caso Huawei Travolge le Borse. Petrolio giù - meeting Opec al via : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...

Borse - ecco le sTrategie di Goldman Sachs per guadagnare nel 2019 : ... 2,3% contro 1,6%,: con la conseguenza che la Riksbank, la banca centrale di Stoccolma, sarà probabilmente molto più determinata della Bce nella 'normalizzazione' della politica economica. La corona ...

Borse - ecco le sTrategie di Goldman Sachs per guadagnare nel 2019 : Il primo tema su cui Goldman si concentra è quello della divergenza delle politiche monetarie, anche all’interno della Ue, per esempio tra Bce e Banca centrale svedese. Il secondo consiglia di puntare su strumenti legati all’inflazione americana...

Borse - ecco le sTrategie di Goldman per guadagnare nel 2019 : Come guadagnarci? Comprandole contro l'euro, valuta che secondo Goldman è destinata a restare abbastanza debole per la frenata dell'economia del Vecchio Continente, unita alle ricorrenti ansie sui ...

Borse - ecco le sTrategie di Goldman per guadagnare nel 2019 : Il primo tema su cui Goldman si concentra è quello della divergenza delle politiche monetarie, anche all’interno della Ue, per esempio tra Bce e Banca centrale svedese. Il secondo consiglia di puntare su strumenti legati all’inflazione americana...

Borse europee aprono in calo - spread arreTra a 286 punti : Uno dei più forti 'sell off' degli ultimi anni a Wall Street impatta l'Europa e l'Asia, deprimendo i listini. Sullo sfondo il timore per i commerci e la crescita globale. Londra cede lo 0,77% a 6.968 ...

Borse - cosa cambia ora con la tregua di 90 giorni Tra Usa e Cina sui dazi : A conti fatti le misure sinora attuate hanno danneggiato più gli Usa (64 miliardi di dollari) che non la Cina (32,5 miliardi). Ma Trump punta a ridurre, da aprile, il surplus cinese di almeno 90 miliardi. Per gli esperti c’è spazio per un recupero dell’azionario dei Paesi emergenti...

La settimana delle Borse Tra G20 e Opec : Economia europea al vaglio Venerdì 7 dicembre 2018 la produzione industriale tedesca e le vendite al dettaglio italiane , entrambe riferite a ottobre, completano il quadro macroeconomico settimanale ...

Il fungo si Trasforma in borsette e packaging ad alta sostenibilità : Come spesso succede, la scoperta è stata un misto di scienza e casualità. Quando Bayer e McIntyre erano all'ultimo anno di università dell'Istituto Politecnico Rensselaer di New York, si sono ...

Mafia : sTrage Borsellino - oggi audizione legale pentiti all'Antimafia : Palermo, 27 nov. (AdnKronos) - Proseguono le audizioni pianificate dalla Commissione regionale di indagine sulla Mafia e la corruzione all'Ars sul cosiddetto "Sistema Montante" e sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. oggi pomeriggio, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla

Lo spread allarma - Borse e petrolio ko - Apple Travolge il Nasdaq : Il mercato continua a temere scorte mondiali in aumento e un rallentamento dell'economia, che peserebbe sulla domanda, mentre Usa e Arabia Saudita sono su fronti opposti per quanto riguarda un taglio ...