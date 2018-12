Torino | Mazzarri | Orgoglioso dei ragazzi Obiettivi? Non mi pongo limiti

Milan-Torino - Mazzarri recrimina : “strepitosi nel primo tempo” : Ottima prestazione del Torino sul campo del Milan, soddisfatto Walter Mazzarri al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “sto bene? Se avessi vinto sarei stato meglio (ride, ndr). Fino a venti minuti dalla fine meritavamo di vincere. Nel finale, dopo aver speso tanto, ci siamo abbassati e abbiamo rischiato di perdere. Nel primo tempo siamo stati strepitosi, è mancato solo il gol. Nel secondo tempo siamo stati poco efficaci ...

Torino - Mazzarri parla dopo il malore : “mi sono commosso per tanto affetto” : Torino, Walter Mazzarri ha parlato nella prima conferenza stampa dopo il suo ritorno in panchina a seguito di un malore “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno manifestato tanto affetto. Avevo bisogno di fermarmi, credo che mi abbia fatto bene e ora sono qui più in salute di prima e voglio dare il massimo“. Lo dice l’allenatore del Torino Walter Mazzarri, in merito al malore che lo ha colpito la scorsa settimana e ...

