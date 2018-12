Tiro a Segno – Campionato d’inverno - tutti i risultati della seconda giornata di gare : tutti i risultati della seconda giornata di gare dei Campionato d’inverno in corso di svolgimento a Milano Prosegue a Milano il Campionato d’inverno. Nella seconda giornata hanno gareggiato gli atleti della categoria para. Nella specialità di carabina 10 metri (R3 -R5) si è aggiudicato la medaglia d’oro il campione di casa Andrea Liverani (Milano): reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, Andrea è riuscito a tener ...

Tiro a segno – A Milano la quarta edizione del Campionato d’Inverno : Il poligono della Cagnola di Milano location della quarta edizione del Campionato d’Inverno di Tiro a segno Presso il poligono della Cagnola di Milano sono iniziate ieri e proseguiranno fino a domani pomeriggio le competizioni della quarta edizione del Campionato d’inverno. Presenti 8 squadre regionali di pistola e 8 di carabina, 16 squadre sezionali di pistola e 16 di carabina per un totale di circa 200 partecipanti. Come di ...

Inaugurato il Campionato mondiale poliziesco di Tiro a segno con la pistola : ... in quanto mostra le capacità e la professionalità degli agenti di polizia di tutto il mondo. Al Campionato si sono registrati 73 Paesi e regioni, per un totale di 256 atleti.

Marianna Pepe : ecco com’è morta l’ex campionessa di Tiro a segno : Sono in corso indagini per chiarire la responsabilità di chi ha fornito a Marianna Pepe, l’ex campionessa di tiro a segno trovata morta a Muggia lo scorso 8 novembre, le sostanze che – stando alle prime ipotesi del medico legale intervenuto sul posto – ne avrebbero provocato il decesso. Sul corpo dell’ex campionessa di tiro a segno e caporalmaggiore dell’Esercito non è stato riscontrato alcun segno di violenza. Lo ...

Il mistero della morte di Marianna Pepe - ex campionessa di Tiro a segno : Sono due gli indagati per la morte di Marianna Pepe, l’ex campionessa di tiro a segno. La sera prima del decesso, avvenuto lo scorso 8 novembre, "Marianna sarebbe stata picchiata violentemente dall’ex compagno, probabilmente davanti al figlio di lei, di cinque anni", scrive Il Piccolo, "per sfuggire alle botte, con il piccolo, ha chiesto ospitalità a un amico. A casa di questi la donna avrebbe assunto ...

