Tiro a segno – Campionato d’inverno 2018 | ecco tutti i vincitori

Tiro a Segno – Campionato d’inverno - tutti i risultati della seconda giornata di gare : tutti i risultati della seconda giornata di gare dei Campionato d’inverno in corso di svolgimento a Milano Prosegue a Milano il Campionato d’inverno. Nella seconda giornata hanno gare ggiato gli atleti della categoria para. Nella specialità di carabina 10 metri (R3 -R5) si è aggiudicato la medaglia d’oro il campione di casa Andrea Liverani (Milano): reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, Andrea è riuscito a tener ...

Tiro a segno – A Milano la quarta edizione del Campionato d’Inverno : Il poligono della Cagnola di Milano location della quarta edizione del Campionato d’Inverno di Tiro a segno Presso il poligono della Cagnola di Milano sono iniziate ieri e proseguiranno fino a domani pomeriggio le competizioni della quarta edizione del Campionato d’inverno. Presenti 8 squadre regionali di pistola e 8 di carabina, 16 squadre sezionali di pistola e 16 di carabina per un totale di circa 200 partecipanti. Come di ...

Il ri Tiro degli Usa dall'Africa - un segno di isolazionismo : ... politica e militare di Pechino. Stesso discorso vale per la Russia che negli ultimi tempi ha rafforzato la cooperazione con molti Stati africani incluso il Centrafrica e la Cirenaica libica dove si ...

Inaugurato il Campionato mondiale poliziesco di Tiro a segno con la pistola : ... in quanto mostra le capacità e la professionalità degli agenti di polizia di tutto il mondo. Al Campionato si sono registrati 73 Paesi e regioni, per un totale di 256 atleti.

Marianna Pepe : ecco com’è morta l’ex campionessa di Tiro a segno : Sono in corso indagini per chiarire la responsabilità di chi ha fornito a Marianna Pepe, l’ex campionessa di tiro a segno trovata morta a Muggia lo scorso 8 novembre, le sostanze che – stando alle prime ipotesi del medico legale intervenuto sul posto – ne avrebbero provocato il decesso. Sul corpo dell’ex campionessa di tiro a segno e caporalmaggiore dell’Esercito non è stato riscontrato alcun segno di violenza. Lo ...