TIM mette in palio trecento Huawei Mate 20 agli iscritti a TIM Party

Mette le ali l’otTIMo Huawei Mate 20 Lite : patch B134 dal 7 dicembre : Chi ha deciso di portarsi a casa un Huawei Mate 20 Lite no brand Italia potrebbe star già ricevendo il nuovo aggiornamento del sistema operativo alla versione SNE-LX1 8.2.0.134(C432), con un peso di 133MB (se avete fretta di installarlo, potete anche scaricarlo attraverso la connessione dati 3G/4G del vostro smartphone, sempre che non abbiate disponibile da subito una connessione Wi-Fi di fiducia cui appoggiarvi). Il registro delle modifiche ...

Luigi Di Maio mette in liquidazione la ditta del padre - intanto procedimento abbatTIMento avviato : Luigi Di Maio ha deciso di liquidare l’azienda del padre. Mentre la procedura di abbattimento dei manufatti abusivi è stata avviata A Bruno Vespa, che a Porta a Porta gli chiede conto dell’affaire che lo ha visto coinvolto nell’azienda di famiglia, Luigi Di Maio risponde così: «Ho messo in liquidazione l’azienda perché già da un anno era fuori attività e non aveva più commesse. La Boschi? Non accetto parallelismi». Come annunciato nei ...

Matteo Salvini twitta un blitz anTIMafiaIl procuratore : compromette le operazioni : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili". Ma il leghista attacca il magistrato: "Pensi prima di parlare, ho ringraziato le forze dell'ordine dopo essere stato informato dal capo della polizia"

Salvini twitta un blitz anTIMafia ma il procuratore lo bacchetta : "Compromette le operazioni" - Il ministro : faccia il pensionato : Il procuratore capo di Torino, Armando Spataro: "Ci si augura che per il futuro il ministro eviti comunicazioni simili".

Francesca Fialdini ammette : «Con TIMperi ci sono state tensioni» : FUNWEEK.IT - Al settimanale Confidenze Francesca Fialdini torna a far luce sul rapporto con Tiberio Timperi e i primi giorni insieme a La Vita in diretta dove - è innegabile - i due conduttori hanno ...

Camillo Olivetti - 75 anni fa moriva il ‘padrone’ che metteva gli ulTIMi al primo posto : L’ultimo dei manovali o fattorini sapeva che l’ingegner Camillo meritava il rispetto non come ‘padrone’ ma come tecnico capace e capace organizzatore e tutore del lavoro altrui. Il fattorino sapeva che la distanza di classe o, se si preferisce, di censo e di cultura, non era invalicabile ai sentimenti, alle ragioni e esigenze umane. Allo stesso modo nessun operaio ha mai dubitato dell’autenticità delle aspirazioni ...

Xbox : Satya Nadella promette invesTIMenti aggressivi : Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha discusso, durante la riunione annuale degli azionisti, dei piani futuri che la società ha in mente per Xbox sottolineando come le entrate del gaming abbiano superato i 10 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale. Parlando con gli azionisti, Nadella ha voluto precisare che questi ricavi verranno reinvestiti con un progetto a lungo termine che prevede una campagna di investimenti molto aggressiva ...

Fca promette 5 mld di invesTIMenti e la piena occupazione a fine 2021 : L'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, assieme al responsabile delle attività europee del gruppo Pietro Gorlier, ha incontrato i sindacati a Mirafiori, per illustrare il piano di produzione sugli stabilimenti italiani del gruppo. Un vertice durato - secondo quanto si apprende - circa una quarantina di minuti, con alcuni lavoratori che nel frattempo manifestavano fuori dalla porta 5 dello stabile.Durante l'incontro i vertici Fca ...

Cina : Xi promette maggiore apertura agli invesTIMenti stranieri durante la visita alla Spagna : "La Cina compirà sforzi per aprire ancor di più le sue porte al mondo esterno, e ci sforzeremo di agevolare l'accesso ai mercati nelle aree degli investimenti, oltre a proteggere la libertà ...

Papà picchia la figlia di 7 setTIMane mentre cambia il pannolino e la uccide : «Non smetteva di piangere» : La figlia non smetteva di piangere così lui l'ha picchiata ferocemente fino ad ucciderla. Il 29enne Artem Eydelman era rimasto solo con la figlia di 7 settimane nella loro casa in Florida,...

Amici - TIMor Steffens e il crollo in diretta : le lacrime del professore misterioso - cosa lo mette ko : Timor Steffens si è commosso durante l'esibizione di Noemi ad Amici . Del nuovo professore non si sa molto - a parte che ha avuto una relazione con Madonna - perché non è uno che parla tanto. Ma ...

TIM Cook ammette : Google miglior motore di ricerca - ma Safari garantisce la privacy : La notizia di Google che pagherà 9 miliardi di dollari ad Apple per restare il browser di ricerca predefinito su Safari è di qualche tempo fa, ma è comunque attuale, visto che il pagamento potrebbe leggi di più...

Enel mette il turbo ai margini. Salgono a 27 miliardi gli invesTIMenti : Migliora la politica dei dividendi: il payout resta al 70% fino a 2021, ma è prevista la reintroduzione di un dividendo minimo nel periodo che sarà il maggiore tra il payout del 70% e 0,32 centesimi, ...

AvverTIMento alla Commissione : "Bocciare la manovra mette a rischio l'Ue" : ' L'economia non sta marciando come dovrebbe e il cosiddetto 'output gap', la differenza tra Pil potenziale e Pil reale, è molto ampio - spiega il professore a La Verità -. Il Pil reale, infatti, è ...