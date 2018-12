Theresa May | Con il no all' accordo sulla Brexit ci troveremmo in acque

Brexit : Theresa May raduna i suoi per valutare nuovo accordo con l'Ue - Bloomberg - : Il voto dell'11 dicembre al Parlamento inglese si avvicina e Theresa May si dice che stia valutando un piano per posticiparlo nel tentativo di evitare una sconfitta schiacciante che rischierebbe ai ...

Brexit : che succede se Theresa May perde : Sono passati più di due anni da quando il Regno Unito ha votato per uscire dall'Unione Europea, e la Brexit è quasi realtà. Eppure, anche se l'uscita della nazione è prevista per il 29 marzo 2019, la Gran Bretagna è più divisa che mai sulla questione.Il Primo Ministro Theresa May ha negoziati i termini del "divorzio" con i leader degli altri stati UE, ma i deputati del parlamento inglese devono ancora ...

Brexit - parere legale : “Londra potrebbe restare nell’Unione a tempo indefinito”. Theresa May in difficoltà ai Comuni : Il parere legale raccolto dall’attorney general Geoffrey Cox sull’impatto dell’accordo sulla Brexit apre un nuovo fronte di polemica contro Theresa May. Nelle conclusioni il documento sottolinea come Londra sia tenuta a sottostare “indefinitamente” al backstop e alla permanenza dell’Irlanda del Nord nell’Unione doganale “fino al raggiungimento di un accordo sostitutivo” con l’Ue sulle relazioni future. Una ...

Caso Irlanda e rischio di "backstop infinito" - Theresa May nella tormenta a Westminster : Per Theresa May il percorso della Brexit si fa ancora più impervio. A Westminster i passi falsi si susseguono e la premier fatica a parare i colpi. L'accordo emerge sempre più come una tonalità di grigio che scontenta i difensori del Remain e gli oltranzisti del Leave. E oltre ai laburisti, ora la May è sotto il tiro dei conservatori Brexiters più accaniti e anche degli alleati della destra unionista ...

Il "backstop infinito" incubo per Theresa May - nella tormenta per la Brexit : Per Theresa May il percorso della Brexit si fa ancora più impervio. A Westminster i passi falsi si susseguono e la premier fatica a parare i colpi. L'accordo emerge sempre più come una tonalità di grigio che scontenta i difensori del Remain e gli oltranzisti del Leave. E oltre ai laburisti, ora la May è sotto il tiro dei conservatori Brexiters più accaniti e anche degli alleati della destra unionista ...

Brexit - Theresa May tira dritto e vuole restare a tutti i costi : Sono in tanti a chiedersi cosa ne sarà della premier britannica Theresa May qualora il controverso accordo di uscita dalla Ue siglato con Bruxelles venisse bocciato da Westminster il prossimo 11 ...

Brexit - Theresa May va sotto in Parlamento : sì alla censura contro il Governo : La Camera dei Comuni ha approvato una mozione di censura promossa dal Labour contro il Governo Tory di Theresa May per la mancata pubblicazione integrale del parere legale sull'accordo di divorzio dall'Ue raggiunto dalla premier con Bruxelles. Secondo la mozione, l'esecutivo ha commesso "oltraggio" nei confronti del Parlamento, limitandosi a rendere nota ieri una sintesi del parere dopo essere stato costretto nei mesi scorsi - sulla base di un ...

Anche Donald Trump ha scaricato Theresa May : Quando Anche gli amici ti lasciano Trump già altre volte ha messo in difficoltà May , chiedendole una Brexit più dura, e vuole Anche affossare l'Ue, simbolo di quel mondo multilaterale che a lui non ...

Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo su Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha chiesto al capo dell’opposizione laburista Jeremy Corbyn di affrontarla in un dibattito televisivo sull’accordo su Brexit che il parlamento dovrà votare a dicembre. L’approvazione dell’accordo da parte del parlamento britannico è l’ultimo grosso

“Theresa May ha rifiutato l’asilo ad Asia Bibi”. Londra capitola agli islamisti : Roma. Sei anni fa, una ragazza pachistana ridotta in fin di vita dagli integralisti islamici arrivò nel Regno Unito per essere operata e ricoverata nell’ospedale Queen Elizabeth di Birmingham. Si tratta, come è noto, di Malala Yousafzai, musulmana e futuro premio Nobel per la Pace e simbolo della lo

L'ultima campagna di Theresa May sulla Brexit : I leader europei hanno approvato l'accordo sulla Brexit, ma hanno detto che non sono disposti a negoziare una nuova intesa in caso di bocciatura del Parlamento britannico. La questione relativa allo status di Gibilterra, per cui la Spagna aveva minacciato di votare contro l'accordo, è stata risolta.

L'accordo sulla Brexit non aiuta Theresa May - ora gli scogli da superare sono a Londra : A Theresa May il breve soggiorno a Bruxelles per il summit straordinario dell'Unione Europea, lontano dalle tensioni politiche interne, deve essere sembrato quasi una vacanza. Ci sono voluti quasi due anni per negoziare i termini dell'uscita del Regno Unito dalla UE, ma alla fine L'accordo c'è stato su quasi tutto, inclusa la questione spinosa del confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Il Regno Unito si impegna a versare 39 miliardi ...

La solitudine di Theresa May : "Questo è il migliore accordo possibile per il Regno Unito. Questo è l'unico accordo possibile. Chiunque pensasse diversamente rimarrà deluso".Parola di Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione Europea, che affiancato da Donald Tusk, Presidente del Consiglio Europeo e dal capo negoziatore Michel Barnier, esprime tristezza per l'uscita del Regno Unito dall'Ue. I negoziati con l'Europa saranno pure finiti, ma non ...

Brexit - i leader della Ue approvano il piano : Theresa May - la palla passa al Parlamento : ... in linea con la dichiarazione politica. L'approccio dell'Unione continuerà a essere definito dalle posizioni e dai principi generali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo ...