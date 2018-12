The Walking Dead | The Final Season | terzo episodio in arrivo a gennaio

Nei film di The Walking Dead Rick Grimes non sarà solo : chi ci sarà? : The Walking Dead sembra già un lontano ricordo e mentre il pubblico si divide ancora sull'utilità e sulla bellezza degli episodi della prima parte della nona stagione, altri pensano già ai possibili film annunciati e che potrebbero essere dedicati a Rick Grimes. Lo sceriffo è morto, o almeno questo è quello che pensano i suoi amici e la sua famiglia, ma in realtà è vivo e vegeto e proprio grazie Jadis (Pollyana McIntosh) e proprio lei potrebbe ...

Starbreeze ad un passo dalla bancarotta a causa del flop di Overkill's The Walking Dead : Starbreeze sta lottando disperatamente per rimanere a galla senza essere costretta a dichiarare la bancarotta, infatti dopo il recente flop di Overkill's The Walking Dead, la compagnia ha dovuto far fronte a sostanziosi buchi di bilancio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, contemporaneamente a questa notizia, il CEO della compagnia Bo Andersson ha dato le sue dimissioni, è stato comunque assicurato che gli stipendi dei dipendenti ...

Primo lunedì senza The Walking Dead 9 : cosa ha funzionato e cosa no nella prima parte di stagione? : Il Primo lunedì senza The Walking Dead 9 sta per prendere forma. Tra poco, quando i fan italiani della serie AMC metteranno la tv su Fox di Sky scopriranno che Daryl, il suo Cane e i suoi compagni non ci saranno. Nessuna lotta, niente corse contro il tempo o zombie da seminare, tutto sarà messo a tacere da una lunga pausa che terrà The Walking Dead 9 lontano dai fan fino al prossimo 10 febbraio. La rinascita dello spettacolo è passata per la ...

Jesus e Aaron innamorati in The Walking Dead 9? “In questi sei anni potrebbe essere successo qualcosa” : Il finale di metà stagione di The Walking Dead 9 ha frantumato i sogni di molti fan e di tutti coloro che speravano di vedere una vera e propria relazione tra Jesus ed Aaron ma è proprio Tom Payne a consolare tutti svelando un possibile dettaglio. L'attore che ha prestato il volto a Jesus in questi ultimi anni crede davvero che qualcosa tra lui e Aaron (Ross Marquand) sia "probabilmente" avvenuta durante quel salto temporale di sei anni. Lo ...

Tom Payne si consola dalla delusione in The Walking Dead con un fidanzamento ufficiale e le nozze : dalla delusione in The Walking Dead al fidanzamento il passo è breve soprattutto se si tratta di Tom Payne che ha deciso di liberarsi delle lamentele dei giorni scorsi piazzando sui social una foto con la sua promessa sposa. La star di Walking Dead ha celebrato il suo fidanzamento sui social con una bella foto di coppia e il lancio di una canzone che riguarda l'amore che lo lega alla fidanzata che ha invitato tutti su Spotify per ...

The Walking Dead 9 mid-season finale - gli zombie sembrano evolversi : L'episodio 9x08 di The Walking Dead ha segnato il finale di metà stagione: gli appassionati della serie tv, infatti, dovranno attendere febbraio per ritornare a seguire le vite di Michonne e degli altri. Come ci hanno abituato ormai da 9 anni, il mid season finale ha portato alla morte di un personaggio chiave e alle anticipazioni su ciò che ci aspetta nel prossimo inverno. The Walking Dead 9x08, gli zombie si sono evoluti La puntata parte dai ...

The Walking Dead 9 - le novità della seconda parte : Dopo qualche stagione meno convincente, The Walking Dead 9 sta riconquistando i fan a furia di colpi di scena – come l’addio di Rick Grimes – e quale modo migliore per aumentare l’hype se non con un mid season finale costruito ad hoc? L’episodio che inaugura la pausa invernale della nona stagione della serie zombie, infatti, è andato in onda il 25 novembre su AMC e in Italia il 26 novembre su Fox, con il titolo ...

The Walking Dead 9×09 segna il ritorno di Negan e l’esordio di Alpha e Beta : quando andrà in onda l’episodio in Italia? : È arrivato il momento di fare i conti con una lunga pausa: The Walking Dead 9x09 è il primo episodio del 2019 ma per vederlo il pubblico dovrà attendere il mese di febbraio. Una lunga pausa di tre mesi in cui si sentirà parlare di nuove morti illustri, del debutto e la cattiveria dei Sussurratori e del ritorno di Negan a "casa", nel suo Santuario. Questi sono i punti salienti del primo promo dell'episodio che darà il via alla seconda parte di ...

The Walking Dead - il trailer della seconda parte della nona stagione : ATTENZIONE: spoiler sulla nona stagione di The Walking Dead (ep 8) Dopo almeno un paio di stagioni in cui ascolti e qualità delle trame si erano lentamente ma inesorabilmente deteriorati, sembra che The Walking Dead stia ritrovando un certo slancio. Questa nona stagione, in particolare, è stata rivitalizzata da una serie di colpi di scena, fra cui il tanto chiacchierato addio del personaggio di Rick Grimes (che però tornerà in alcuni film ...

The Walking Dead - il finale di metà stagione e il futuro della serie tv : parla la showrunner : Attenzione spoiler su The Walking Dead, non ci sono però dettagli sul finale di metà stagione in onda questa sera su FOX in Italia.Questa notte negli Stati Uniti (e questa sera in Italia su FOX), The Walking Dead ha raggiunto la fine di un ennesimo ciclo di episodi con l'ottavo episodio della nona stagione. Sicuramente per la nuova showrunner Angela Kang non si è trattato di un approccio semplice al mondo di The Walking Dead soprattutto ...

The Walking Dead 9 chiude il 2018 con una morte illustre e il debutto dei Sussurratori : anticipazioni 26 novembre : The Walking Dead 9 non delude. Il cambio di marcia funziona e anche se molti fedelissimi sono ormai scappati per via di due anni (quasi tre) di noia tremenda e tempi dilatati, sembra proprio che la svolta firmata Angela Kang convinca e lo faccia di episodio in episodio. Purtroppo la prima parte della stagione è terminata ieri sera negli Usa e oggi lo farà in Italia con la messa in onda dell'episodio 9x08 su Fox a partire dalle 21.10. Il ...

Dove vedere il midseason finale di The Walking Dead 9 in streaming e tv : programmazione italiana e Usa il 25 e 26 novembre : Ultimo appuntamento del 2018 con la serie AMC: questa sera negli Usa andrà in onda il midseason finale di The Walking Dead 9, l'ultimo episodio della prima parte di stagione. La serie andrà in pausa fino al prossimo febbraio e fino ad allora i fan dovranno fare i conti con il cliffangher già annunciato e che è destinato a cambiare tutto. L'arrivo dei Sussurratori, la possibilità di una morte importante e il debutto dei nuovi cattivi della ...