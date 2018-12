Tennistavolo | Mondiali juniores Bendigo 2018 | Cina pigliatutto | tutti i titoli al Paese

Tennistavolo - i ranking mondiali aggiornati (dicembre 2018) : quattro azzurri tra i 100 - confermati i numeri uno : Pubblicate le classifiche mondiali del Tennistavolo del mese di dicembre 2018: l’Italia mantiene quattro atleti nei 100, due al maschile e due al femminile. Dominio incontrastato della Cina che monopolizza le prime due posizioni in entrambe le classifiche, maschile e femminile, piazzando addirittura tre atleti tra i primi quattro tra gli uomini, e cinque tra le prime sei tra le donne. In casa Italia resistono tra i primi 100 al maschile ...

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : Giada Rossi di bronzo - oro alla sudcoreana Seo Su Yeon : Si sono conclusi oggi a Celje, in Slovenia, i Mondiali di Tennistavolo paralimpico: l’unica medaglia dell’Italia è stata conquistata da Giada Rossi nella classe 1-2 femminile. Oggi si è disputata la finalissima e l’oro è andato alla sudcoreana Seo Su Yeon, che ha superato per 3-0 la brasiliana Catia Christina Da Silva Oliveira. La pongista sudamericana è alla prima medaglia in una manifestazione così importante, mentre ...

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : Giada Rossi è medaglia di bronzo in classe 1-2 femminile : A Celje, in Slovenia, è iniziata la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di Tennistavolo paralimpico, che domani proporranno le finali nelle varie classi. L’Italia ha chiuso la spedizione slovena con la medaglia di bronzo di Giada Rossi, che è uscita in semifinale, mentre si sono fermati prima gli altri due azzurri impegnati. In classe 1-2 femminile Giada Rossi, numero 2 del seeding, ha perso in semifinale per 2-3 (7-11, 7-11, 11-6, ...

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : tre azzurri superano la fase a gironi ed entrano nel tabellone principale! : A Celje, in Slovenia, si sono conclusi i gironi eliminatori dei Mondiali di Tennistavolo paralimpico, che da domani proporranno la fase ad eliminazione diretta. Tre sono gli azzurri che proveranno nei prossimi due giorni a portare una medaglia a casa: il plotone italiano si è dimezzato. In classe 1-2 femminile Giada Rossi dopo la vittoria di ieri contro l’argentina Maria Costanza Garrone per 3-0 (11-6, 11-3, 11-4), oggi ha battuto anche ...

Tennistavolo paralimpico - Mondiali Celje 2018 : all’esordio vince solo Giada Rossi : Al via a Celje, in Slovenia, i Mondiali di Tennistavolo paralimpico: nella prima giornata dei gironi eliminatori una vittoria e tre sconfitte per gli azzurri impegnati. Domani si concluderà la fase a gironi e sapremo quali pongisti italiani saranno passati al tabellone ad eliminazione diretta. In classe 1-2 femminile Giada Rossi batte l’argentina Maria Costanza Garrone per 3-0 (11-6, 11-3, 11-4) ed è l’unica azzurra a vincere oggi. ...