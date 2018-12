Tennis | la sfida-scudetto tra Canottieri Aniene e Parioli finisce 4-0

Bari : Tennis - Nicolaus cup. Si sfidano i migliori under 12 del mondo Madrina Roberta Vinci : 'Grazie allo sport ha sottolineato l'Assessore al Bilancio e allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese siamo in grado di far conoscere il nostro territorio, la bellezza della Puglia'. 'Bari come ha ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : Francia-Croazia - sfida già nella storia. Super equilibrio e doppio che può essere decisivo : Francia-Croazia è già una Finale storica per la Coppa Davis, visto che sarà l’ultima con il vecchio format. Si giocherà a Lille in un impianto da 27mila spettatori (è lo stadio della squadra di calcio) in una cornice davvero spettacolare, la stessa che ha visto i transalpini trionfare contro il Belgio nell’ultimo atto della competizione. La Francia si presenta, dunque, da campione in carica e va caccia dell’undicesimo titolo ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic sfida Alexander Zverev per andare a caccia del sesto trionfo : Novak Djokovic non ha ancora perso un set sulla strada che lo ha portato sulla strada delle ATP Finals. Tra lui e il sesto trionfo nel torneo, con cui eguaglierebbe Roger Federer come recordman di finali vinte, c’è Alexander Zverev, che nel torneo ha già affrontato e battuto mercoledì col punteggio di 6-4 6-1. Ma, si sa, le Finals sono anche questo: giocatori che si sono incontrati nel girone che si ritrovano nell’ultimo atto. Ci ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic già in semifinale per assicurarsi il primato - sfida all’ultimo sangue tra Zverev e Isner : Sesta ed ultima giornata di queste ATP Finals 2018 dedicata alla fase a gironi. Dopo che lo svizzero Roger Federer e il sudafricano Kevin Anderson hanno staccato il biglietto per le semifinali, è il momento di definire il quadro preciso della situazione anche per quanto concerne il “Guga Kuerten Group”. Quest’oggi vedremo scendere sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, uscito ...

Tennis - Nicolaus Cup Under 12 : i giovani talenti del futuro si sfidano in quel di Bari : Tennis, Nicolaus Cup Under 12 di scena a Bari alla ricerca dei talenti del futuro Il circuito Tennis EUROPE INTERNATIONAL – JUNIOR TOUR farà tappa per la prima volta a Bari: il capoluogo pugliese ospiterà la competizione che ha fatto da trampolino di lancio dei top player attuali del Tennis mondiale come Martina Hingis, Andy Murray, Andrea Petkovic, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e tanti altri. Un successo internazionale che ...

Tennis - nasce la ATP Cup : 24 Nazioni si sfidano in Australia! Nuovo affronto alla Coppa Davis? : Il calendario mondiale del Tennis si arricchisce di una nuova competizione per Nazionali che farà indubbiamente guerra alla storica Coppa Davis. La ATP ha infatti ufficializzato la nascita della ATP Cup, un torneo a squadre che si svolgerà a cadenza annuale e con la prima edizione in programma dal 3 al 12 gennaio 2020 in Australia, alla vigilia degli Australian Open. Si tratta di un vero e proprio stravolgimento del calendario, la decisione ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Djokovic a caccia di conferme contro Zverev - Cilic-Isner sfida “dentro o fuori” : Quarta giornata di incontri in queste ATP Finals 2018 di Tennis e secondo impegno per i primattori del “Guga Kuerten Group“. Sul veloce indoor della “O2 Arena” di Londra si prospetta un grande spettacolo di cui gli spettatori e gli appassionati potranno godere. A dare inizio alle danze sarà infatti il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, dopo aver esordito ottimamente contro l’americano John Isner (n.10 ATP), ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : i convocati di Francia e Croazia per la sfida di Lilla : Sono state diramate le convocazioni per la Finale di Coppa Davis 2018, che si disputerà nei tre giorni che vanno dal 23 al 25 novembre. L’ultimo incontro con in palio l’Insalatiera così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi vedrà di fronte Francia e Croazia con le seguenti formazioni: Francia – Capitano: Yannick Noah Lucas Pouille Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Jo-Wilfried Tsonga Croazia – ...

Tennis - torneo Buenos Aires : Gaio eliminato - Quinzi sfida Bellucci : TORINO - Federico Gaio eliminato al primo turno del challenger di Buenos Aires , 50mila dollari di montepremi, in corso sulla terra rossa argentina. Il 26enne faentino, numero 243 del ranking mondiale,...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : seconda giornata. Match clou Tsitsipas-Tiafoe - Caruana sfida Fritz : seconda giornata di incontri sul veloce indoor del Padiglione 1 della Fiera di Milano-Rho per la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, torneo riservato ai migliori otto Tennisti under21. Un day-2 in cui le emozioni non mancheranno e che val la pena scoprire. Ad aprire le danze sarà la sfida tra il polacco Hubert Hurkacz (n.85 del mondo) e lo spagnolo Jaume Munar (n.76 ATP), valida per il gruppo A. Entrambi sconfitti all’esordio, ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2018 : Liam Caruana cede ad Alex De Minaur nella prima sfida del girone : Dura 55′ l’esordio dell’azzurro Liam Caruana alle Next Gen ATP Finals 2018: nella prima sfida della fase a gironi l’italiano cede nettamente all’australiano Alex De Minaur, numero due della manifestazione, che si impone con il punteggio di 4-1 4-1 4-2. L’oceanico aggancia il russo Andrey Rublev in testa al raggruppamento. Nel primo set in apertura Caruana, soffrendo non solo la differenza di ranking, ma anche ...

Tennis - Fabio Fognini insegue le ATP Finals da riserva! Il sogno dell’azzurro - oggi la sfida a Federer : Fabio Fognini continua a inseguire le ATP Finals 2018, il Masters di fine anno che si disputerà alla O2 Arena di Londra tra un paio di settimane. Al momento il ligure è dodicesimo nella race ma l’argentino Juan Martin Del Potro è già certo di non gareggiare nella capitale britannica a causa di un infortunio e con buona probabilità non ci sarà nemmeno lo spagnolo Rafael Nadal che ieri ha dato forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale. Fucsovics abbandona il torneo e sarà sfida contro Federer : Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, ...