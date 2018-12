Telecamere negli asili | polemiche continue | in un Comune ci sono già | ma la legge è

Lombardia : ok alla legge a favore delle Telecamere negli asili nido : telecamere negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia: in Lombardia è legge . Il Consiglio regionale ha approvato con 57 voti favore voli e 16 contrari il progetto di legge che punta al "benessere e ...

Telecamere negli asili comunali - continua la polemica : 'Il Garante della privacy ha detto sì - non è necessaria la legge nazionale' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Telecamere negli asili nido lombardi Via libera della commissione Sanità : Via libera nella mattinata di mercoledì 7 novembre in commissione Sanità alla proposta di legge per incentivare l'installazione di Telecamere all'interno degli asili nido della lombardia. Prevenzione ...