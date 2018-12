Tav | Salvini contro Beppe Grillo | ' Si farà' Ma il comico giura di no

Tav - gli industriali ci credono. Salvini è l'uomo giusto con cui parlare : E ancora, 'il fatto che il governo cominci ad ascoltare le ragioni dello sviluppo e della crescita significa che c'è una consapevolezza sul rischio di possibile recessione dell'economia e sulla ...

Le imprese incontrano Salvini : sul Tavolo crescita e infrastrutture : Sono 15 le associazioni imprenditoriali oggi al tavolo con il vice-premier Matteo Salvini al Viminale. Dalle infrastrutture alla burocrazia, dal balzello sull'acquisto di auto inquinanti dall'uso del ...

Salvini vede gli imprenditori Pro-Tav. Domani da Conte arrivano i sindacati : I rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, hanno chiesto l'attuazione dell'alta velocità ed espresso dubbi sulla legge di bilancio. Mentre i sindacati, fanno pressing per ottenere maggiori ...

8 dicembre - giornata di manifestazioni in Italia : a Roma arriva Salvini - a Torino sfilano i No-Tav : Nel giorno della Festa dell'Immacolata, Salvini chiama a raccolta i suoi. La Lega si riunisce a piazza del Popolo a Roma: appuntamento per i militanti alle ore 12:00. La manifestazione è stata ...

Oggi è il giorno dei no-Tav a Torino. A Roma la manifestazione di Salvini : Annunciata la partecipazione dei Cinquestelle piemontesi, anche se i vertici nazionali se ne terranno lontani. A Piazza del Popolo tutto pronto per la festa della Lega -

La piazza e le imprese Sì-Tav : il doppio colpo di Salvini per mettere all'angolo M5S : ... Confcommercio e gli altri che hanno manifestato a Torino più i piccoli a cui 'apro le porte del Viminale, rinunciando a stare con i miei figli' - e si tratta di tutto quel mondo sviluppista, del ...

Tav - Ue : finanziamenti a rischio | Toninelli : non è veroSalvini convoca domenica le 12 associazioni Sì Tav : Il portavoce della Commissione su Trasporti e Ambiente: "La Tav è un progetto non solo di Italia e Francia ma di tutta Europa". Il ministro: non si preoccupino, non sprecheremo i fondi". Al Viminale Confindustria e le altre associazioni che hanno manifestato lunedì a Torino.

Tav - Salvini convoca domenica i leader delle associazioni di impresa : I leader delle 12 associazioni che il 3 dicembre hanno protestato a Torino a favore della Tav e contro la manovra incontreranno domenica 9 dicembre al Viminale il vicepremier Matteo Salvini e il ...

Sì alla Tav - Salvini e Giorgetti invitano "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito del vicepremier e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, entrambi della Lega, alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Sì alla Tav - Salvini convoca "per un caffè" il fronte delle imprese : appuntamento domenica al Viminale : L'invito arrivato oggi alle 12 associazioni produttive che lunedì, con tremila delegati che rappresentavano "il 65% del Pil italiano", hanno manifestato a Torino a favore dell'opera

Bufera ecobonus. Salvini : 'No nuove tasse'. Di Maio : 'Tavolo con costruttori di auto' : Protestano costruttori e sindacati: governo chiarisca. Salvini: non ci saranno nuove tasse. Di Maio annuncia convocazione di un tavolo tecnico. Romeo, capogruppo Lega Senato: 'cambieremo norma a ...

Bufera ecobonus. Salvini : No nuove tasse. Di Maio : Tavolo con costruttori di auto : Protestano costruttori e sindacati: governo chiarisca. Salvini: non ci saranno nuove tasse. Di Maio annuncia convocazione di un Tavolo tecnico. Romeo, capogruppo Lega Senato: 'cambieremo norma a ...

Lega a Roma - i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno : “STavolta mi do fuoco da solo” : La Lega organizza una manifestazione in piazza del Popolo e in città compaiono dei manifesti, firmati da #Romanonfalastupida, contro il raduno voluto da Matteo Salvini. “Stavolta mi do fuoco da solo” dice Giordano Bruno, o “È un’altra coltellata” per Giulio Cesare. L'articolo Lega a Roma, i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno: “Stavolta mi do fuoco da solo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Salvini frena i grillini : no a nuove tasse sulle auto e si alla Tav : Matteo Salvini detta la linea del Governo. “Non mi risulta nessun rinvio su quota 100 per le pensioni in Manovra,