Talent Mondo Calcio – Kai Havertz – il gioiellino tedesco

(Di domenica 9 dicembre 2018) Kai, numero 29 sulle spalle, è ilche il Bayer Leverkusen mostra con fierezza e vanto nella verde vetrina della BayArena.Il ragazzo, classe 1999, viene acquistato a soli 11 anni dal Bayer Leverkusen che ne intuisce subito le potenzialità e nel 2016, a soli 17 anni, fa il suo esordio in Bundesliga.Kai, è sicuramente tra i migliorii in circolazione e, complice la cessione di Çalhanoglu al Milan, ha avuto la possibilità di giocare con continuità acquisendo notevole esperienza anche nelle competizioni Europee.Mancino tecnicamente molto dotato, il giovane, predilige la parte centrale del campo meglio se a ridosso delle punte e dispensato da compiti difensivi.Elegante nel dribbling e nel controllo di palla riesce a far sembrare semplice ogni giocata che nasce dai suoi piedi. In campo è un punto di riferimento per la squadra che affida a ...