Tajani | ' Governo M5S-Lega sciagurato | stanno facendo precipitare l' Italia in Serie C'

: Manovra, Tajani: “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ha le ore contate, cadrà prima o dopo le europee” - petergomezblog : Manovra, Tajani: “Già fallita. Il Governo M5S-Lega ha le ore contate, cadrà prima o dopo le europee” - Antonio_Tajani : C’è una ricetta per evitare il baratro e fermare il governo dei “No”: una vera politica industriale, con meno tasse… - Antonio_Tajani : ??La cosiddetta manovra della crescita fa crescere solo disoccupazione, tasse, mutui e lavoro nero. Leggi mia inter… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il Presidente del Parlamento Europeo, il forzista Antonio, è stato il primo a prendere la parola all'evento "L'e l'Europa che vogliamo", organizzato a Roma dai vertici di Forza. Nel corso dell'intervento, egli ha affrontato molteplici argomenti puntualizzando la propria attenzione maggiormente su due questioni.In primo luogo ha parlato dei punti di criticità della manovra di bilancio che ilgialloverde sta sottoscrivendo. Poi ha affrontato il tema dell'andamento non troppo confortante dell'economiana. E su queste questioni, il vicepresidente di Forzaha spiegato: "Noi fin dall'inizio abbiamo detto che questa manovra non andava bene. Non tanto per Bruxelles, non andava bene per glini. Non c'è nulla che favorisca la crescita, che diminuisca la pressione fiscale, che aiuti le imprese. Non c'è politica industriale. Non c'è nulla per la ...