Tajani (Forza Italia) critica la Manovra: “Va cambiata totalmente, spero in Berlusconi”

blogitalia.news

: GRAZIE a tutti i quadri e militanti di @forza_italia che hanno partecipato all’incontro romano di ieri .Un successo… - Antonio_Tajani : GRAZIE a tutti i quadri e militanti di @forza_italia che hanno partecipato all’incontro romano di ieri .Un successo… - forza_italia : 'Non è una manovra espansiva, non è una manovra che combatte la disoccupazione, non è una manovra per la crescita'.… - Antonio_Tajani : ??La cosiddetta manovra della crescita fa crescere solo disoccupazione, tasse, mutui e lavoro nero. Leggi mia inter… -

(Di domenica 9 dicembre 2018)parla delle prossime elezioni europee easpramente laE sullaeconomica proposta dal governono, il commento del vicepresidente diè duro el’azione dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Secondo, in Europa “sono tutti preoccupati per come sta andando il Paese. Prima la dichiarazione di guerra alla Ue, poi la precipitosa marcia indietro: non è questo il modo di trattare con l’Ue per incassare un risultato”. Le preoccupazioni riguardano in particolare la possibilità che l’non abbia interlocutori: “L’è isolata”, commenta il presidente dell’Europarlamento.Un problema già espresso dal vicepresidente dinei giorni scorsi, come rilevato da Il Giornale. “Il problema non è l’Unione europea, sono i contenuti della. ...