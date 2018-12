Strage in discoteca | si indaga su spray e sicurezza

Cosa sappiamo della Strage nella discoteca in provincia di Ancona : Sembra sempre più probabile che la calca sia stata provocata da uno spray urticante, e che la capienza fosse molto inferiore ai biglietti venduti

Strage in discoteca - è caccia alla banda dello spray urticante che deruba i giovani nella ressa : CORINALDO - C'è una banda dello spray al peperoncino che semina il panico nei concerti e nei luoghi affollati in Italia. Anzi, più realisticamente: ci sono diversi gruppi, che...

Lo spray e la calca - poi il crollo. Strage di ragazzini in discoteca : “469 posti - venduti 1400 biglietti” : Il giorno dopo, la vecchia balera è ancora più triste, decadente, incongrua. Un palazzone di cemento scrostato in mezzo ai campi e alle case coloniche delle placide Marche. Un piccolo piazzale di parcheggio. Tante bottiglie di acqua in terra. Una calza nera, ultimo segno di una fuga scomposta. Doveva essere una festa per i ragazzi accorsi a sentire...

Strage in discoteca - il marito di Eleonora : «Non ce la faccio - i miei 4 figli ora sono senza mamma» : La disperazione di «Non ce la faccio a dire niente. Solo che quattro figli sono rimasti senza la loro mamma e uno di loro prende ancora il latte. Parlerò più avanti per dire...

Ancona - Strage in discoteca : venduti 1400 biglietti ma il locale può contenere 870 persone : Tragedia la notte scorsa alla discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, nell'anconetano, poco prima del concerto del trapper Sfera Ebbasta. Sei persone sono morte e circa cento sono rimaste ferite dopo che qualcuno, stando alle prime ricostruzioni, ha spruzzato uno spray al peperoncino provocando il panico. Nel fuggi fuggi, le vittime, cinque minorenni tra i 14 e i 16 anni, e una mamma di 39 anni, sono rimaste schiacciate dalla folla ...

Strage in discoteca ad Ancona - una 19enne al concerto di Sfera Ebbasta. "Scene da brividi" : serata tragica che si è consumata nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , FOTO - VIDEO , , in provincia di Ancona, al concerto di Sfera Ebbasta , era presente anche Greta Narducci , una 19enne ...

Strage discoteca Corinaldo - genitori disperati all'obitorio : «La nostra vita è finita» : Le urla di dolore. «Era mia figlia, aveva solo 14 anni, vi rendete conto...». Riesce a stento a tenersi in piedi, e urla in lacrime davanti all'obitorio degli Ospedali Riuniti di...