Strage in discoteca | ragazza 15enne esce dal coma | «Mamma non lasciarmi»

Strage discoteca - carabinieri : venduti 680 biglietti - staccati 460 : Roma, 9 dic., askanews, - Per il concerto di Sfera Ebbasta finito in tragedia a Corinaldo, con 5 minori e una madre morti nella calca scatenata da uno spray urticante, 'sono stati venduti 680 ...

Strage in discoteca - Mogol a Salvini : 'Più controlli - i luoghi del divertimento non siano di morte' : "E' inconcepibile che i luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo diventino luoghi di morte: per questo faccio un appello al ministro Matteo Salvini e alle forze dell'ordine, affinché ci siano ...

Strage in discoteca - bollettino medico : 7 feriti ancora in condizioni critiche : Salvini promette linea dura nei confronti dei gestori che non rispettano le regole: 'Con sei morti, ha aggiunto, la parola idiota non basta' - L'ultimo bollettino medico proveniente dall'ospedale di ...

Strage in discoteca - appello a Totti per un ragazzo ferito. Il video del campione : "Ti aspetto a Trigoria" : Alcuni ragazzi hanno chiesto di far visita a Michele F., giovane promessa marchigiana del calcio a cinque e tifoso della Roma, uno dei sette giovani ricoverati in gravi condizioni dopo la tragedia di Corinaldo

Ancona - Strage in discoteca : identificato il minore che avrebbe usato lo spray urticante : Non è stato ancora sentito presso la Procura dei minori il ragazzino che avrebbe utilizzato lo spray urticante che ha provocato la strage nella discoteca di Corinaldo, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. Gli inquirenti lo avrebbero individuato e identificato. La marea umana stipata in una delle tre sale del locale - l'unica aperta quella notte pur avendo una capienza di "soli" 469 posti - in attesa del concerto di Sfera Ebbasta, è ...

Strage in discoteca a Corinaldo - indagini no-stop : nuovo sopralluogo - si ascoltano testimoni : Qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante scatenando il panico nel locale in cui sono morte sei persone. La sala in cui era atteso il concerto di Sfera Ebbasta poteva contenere 469 posti ma i ...