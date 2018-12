Strage discoteca Corinaldo - identificato minore che ha spruzzato spray : Strage discoteca Corinaldo, identificato minore che ha spruzzato spray Individuato grazie ai testimoni ma inquirenti precisano: "Accertamenti su diverse persone". Sei vittime e 7 feriti gravi: 15enne in rianimazione respira da sola. Carabinieri: "Il locale ha staccato solo 500 biglietti". Il Sindaco: ...

Ragazza esce dal coma dopo la Strage in discoteca - la madre : “Ho vissuto un incubo - ora impazzisco di felicità” : Una Ragazza di 15 anni, tra i 7 minori feriti gravemente nella calca causato dal panico che si è diffuso nel locale Lanterna Azzurra di Corinaldo, è uscita dal coma. I medici dell’ospedale Le Torrette di Ancona, dove è ricoverata, hanno spiegato che è in buone condizioni, anche se ancora sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. La prognosi resta riservata almeno fino a domani, quando i medici valuteranno se scioglierla. ...

Strage in discoteca - ragazza 15enne esce dal coma : «Mamma non lasciarmi» : «Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità». Così Daniela, madre della 15enne di Pergola (Pesaro Urbino) rimasta ferita gravemente nella...

Strage discoteca - Salvini : probabile più persone del previsto : Roma, 9 dic., askanews, - Quanti biglietti sono stati venduti per il dj set di Sfera Ebbasta nel locale Lanterna Azzurra di Corinaldo? 'Ci sono le forze dell'ordine e i magistrati a lavoro, lascio che ...

Strage in discoteca - identificato chi ha usato lo spray urticante. ?Il Dj accusa : «Lo ha fatto per rubare» : Chi ha causato l'innesco della tragedia ha un nome. Gli investigatori hanno identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca Lanterna...

Strage in discoteca - minorenne indagato : «Lo spray usato per rubare» | : Stabili le condizioni dei 7 feriti arrivati in ospedale per la tragedia di Corinaldo. Il figlio del gestore del locale: «Si è trattato di un tentativo di furto»

Strage discoteca - carabinieri : venduti 680 biglietti - staccati 460 : Roma, 9 dic., askanews, - Per il concerto di Sfera Ebbasta finito in tragedia a Corinaldo, con 5 minori e una madre morti nella calca scatenata da uno spray urticante, "sono stati venduti 680 ...

Strage in discoteca - figlio gestore : «Spray usato per rubare una catenina» : Chi ha usato lo spray urticante all'interno della Lanterna Azzurra di Corinaldo, innescando molto probabilmente il fuggi fuggi generale al termine del quale 5 ragazzi e una donna sono morti, lo...

Strage in discoteca - Mogol a Salvini : 'Più controlli - i luoghi del divertimento non siano di morte' : "E' inconcepibile che i luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo diventino luoghi di morte: per questo faccio un appello al ministro Matteo Salvini e alle forze dell'ordine, affinché ci siano ...

Strage in discoteca - bollettino medico : 7 feriti ancora in condizioni critiche : Salvini promette linea dura nei confronti dei gestori che non rispettano le regole: 'Con sei morti, ha aggiunto, la parola idiota non basta' - L'ultimo bollettino medico proveniente dall'ospedale di ...

Strage in discoteca - appello a Totti per un ragazzo ferito. Il video del campione : "Ti aspetto a Trigoria" : Alcuni ragazzi hanno chiesto di far visita a Michele F., giovane promessa marchigiana del calcio a cinque e tifoso della Roma, uno dei sette giovani ricoverati in gravi condizioni dopo la tragedia di Corinaldo