Strage in discoteca | appello a Totti per un ragazzo ferito Il video del campione

Ancona - Strage in discoteca : identificato il minore che avrebbe usato lo spray urticante : Non è stato ancora sentito presso la Procura dei minori il ragazzino che avrebbe utilizzato lo spray urticante che ha provocato la strage nella discoteca di Corinaldo, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. Gli inquirenti lo avrebbero individuato e identificato. La marea umana stipata in una delle tre sale del locale - l'unica aperta quella notte pur avendo una capienza di "soli" 469 posti - in attesa del concerto di Sfera Ebbasta, è ...

Lanterna Azzurra - la discoteca della Strage a lutto su Facebook. Pioggia di insulti : “Vergogna” : Prima l'immagine copertina completamente dipinta di nero, poi la chiusura del profilo Facebook. In mezzo un'ondata di critiche e insulti, specialmente per la gestione dell'evento (il concerto di Sfera Ebbasta). Venerdì 7 dicembre nel locale di Corinaldo sono morte 6 persone.Continua a leggere

Lo spray e la calca - poi il crollo. Per la Strage in discoteca indagato un minorenne : è accusato di omicidio : Il giorno dopo, la vecchia balera è ancora più triste, decadente, incongrua. Un palazzone di cemento scrostato in mezzo ai campi e alle case coloniche delle placide Marche. Un piccolo piazzale di parcheggio. Tante bottiglie di acqua in terra. Una calza nera, ultimo segno di una fuga scomposta. Doveva essere una festa per i ragazzi accorsi a sentire...

Strage di Ancona - parla il gestore della discoteca : “Ho ricevuto minacce di morte - ma sono in regola” : “Non c’erano 1400 persone come dicono tutti. Assolutamente. Secondo me non arrivavano a mille, anzi calcolando quelli che erano fuori a fumare, dentro ce n’erano poco più di 800. E’ un locale che ha contenuto molta più gente. Era sicurissimo. Tra l’altro ho consegnato ai carabinieri i blocchetti dei biglietti venduti e quelli invenduti. Si vede subito”. A dirlo è Marco Cecchini, uno dei tre gestori della ...

Cosa sappiamo della Strage nella discoteca in provincia di Ancona : Sembra sempre più probabile che la calca sia stata provocata da uno spray urticante, e che la capienza fosse molto inferiore ai biglietti venduti

Strage in discoteca - è caccia alla banda dello spray urticante che deruba i giovani nella ressa : CORINALDO - C'è una banda dello spray al peperoncino che semina il panico nei concerti e nei luoghi affollati in Italia. Anzi, più realisticamente: ci sono diversi gruppi, che...

