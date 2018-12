Strage di Corinaldo | identificato il minorenne che ha spruzzato lo spray urticante

Strage Corinaldo - 6 morti in discoteca. Indagini su sicurezza e spray : Strage Corinaldo , 6 morti in discoteca. Indagini su sicurezza e spray Nella tragedia del 7 dicembre alla Lanterna Azzurra hanno perso la vita 5 minorenni e una donna. Oltre 60 i feriti, sette dei quali gravi. Proseguono gli accertamenti: trovata una bomboletta di gas urticante nel locale. Verifiche anche sulla capienza del ...

Strage AL CONCERTO DI SFERA EBBASTA/ I 7 motivi e le colpe dietro i morti di Corinaldo - IlSussidiario.net : Sei giovani hanno perso la vita in una calca in discoteca a Corinaldo , Ancona, a un CONCERTO di SFERA EBBASTA . E' solo colpa dei rapinatori con lo spray?

Strage Corinaldo - si indaga anche sui biglietti : '1.400 per 469 posti' : Un , pessimo, scherzo? Un 'escamotagè per creare disordine e borseggiare? La reazione a una molestia? Un 'rito' che da tempo si ripete tra il pubblico di vari spettacoli o eventi musicali? Un ...

Strage in discoteca a Corinaldo : 6 morti nella calca. Trovata bomboletta spray urticante : Una serata in discoteca come tante che è trasformata in tragedia per decine di giovani. Anzi, di giovanissimi che si erano radunati alla 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Madonna del...