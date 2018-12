Strage di Ancona | minorenne indagato per omicidio

Ancona - Strage in discoteca : identificato il minore che avrebbe usato lo spray urticante : Non è stato ancora sentito presso la Procura dei minori il ragazzino che avrebbe utilizzato lo spray urticante che ha provocato la strage nella discoteca di Corinaldo, avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre. Gli inquirenti lo avrebbero individuato e identificato. La marea umana stipata in una delle tre sale del locale - l'unica aperta quella notte pur avendo una capienza di "soli" 469 posti - in attesa del concerto di Sfera Ebbasta, è ...

Strage di Ancona - parla il gestore della discoteca : “Ho ricevuto minacce di morte - ma sono in regola” : “Non c’erano 1400 persone come dicono tutti. Assolutamente. Secondo me non arrivavano a mille, anzi calcolando quelli che erano fuori a fumare, dentro ce n’erano poco più di 800. E’ un locale che ha contenuto molta più gente. Era sicurissimo. Tra l’altro ho consegnato ai carabinieri i blocchetti dei biglietti venduti e quelli invenduti. Si vede subito”. A dirlo è Marco Cecchini, uno dei tre gestori della ...

Cosa sappiamo della Strage nella discoteca in provincia di Ancona : Sembra sempre più probabile che la calca sia stata provocata da uno spray urticante, e che la capienza fosse molto inferiore ai biglietti venduti

Strage Ancona - un minorenne indagato : Ssette feriti in gravi condizioni prima del dj set di Sfera Ebbasta a Corinaldo. Il giovane identificato avrebbe gettato la bomboletta nella sala per «rovinare la serata»

Ancona - Strage in discoteca : venduti 1400 biglietti ma il locale può contenere 870 persone : Tragedia la notte scorsa alla discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, nell'anconetano, poco prima del concerto del trapper Sfera Ebbasta. Sei persone sono morte e circa cento sono rimaste ferite dopo che qualcuno, stando alle prime ricostruzioni, ha spruzzato uno spray al peperoncino provocando il panico. Nel fuggi fuggi, le vittime, cinque minorenni tra i 14 e i 16 anni, e una mamma di 39 anni, sono rimaste schiacciate dalla folla ...

Il bilancio ancora provvisorio della Strage di Ancona : Una strage causata dal panico scatenato da uno spray urticante spruzzato in un locale sovraffollato, con circa 500 giovani in più della capienza consentita. Così al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di ...

Gli elementi emersi finora della Strage in provincia di Ancona : Una strage causata dal panico scatenato da uno spray urticante spruzzato in un locale sovraffollato, con circa 500 giovani in più della capienza consentita. Così al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, in provincia di Ancona, la scorsa notte sono morti cinque ragazzi e una mamma di 40 anni altre 70 persone circa sono rimaste ferite, otto di loro in modo molto grave. Nel locale dove centinaia di giovani ballavano in ...

Il bilancio ancora provvisorio della Strage di Ancona : Una strage causata dal panico scatenato da uno spray urticante spruzzato in un locale sovraffollato, con circa 500 giovani in più della capienza consentita. Così al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di Corinaldo, in provincia di Ancona, la scorsa notte sono morti cinque ragazzi e una mamma di 40 anni altre 70 persone circa sono rimaste ferite, otto di loro in modo molto grave. Nel locale dove centinaia di giovani ballavano in ...

Strage di Ancona - Boldrini contro Salvini : 'Un ministro serio si sarebbe precipitato lì' : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera dei Deputati ha scelto toni piuttosto decisi per esprimere il proprio dissenso nei confronti del responsabile del Viminale. L'attacco è arrivato attraverso il profilo Twitter della politica che ha inteso redarguire la scelta del capo politico della Lega per aver anteposto i suoi appuntamenti politici a quelli che sarebbero dovuti essere istituzionali, dettati dall'emergenza. ...

Ancona - Strage al concerto - il post di Sfera Ebbasta per le vittime : 'Non trovo le parole'. E annulla tutti gli impegni : 'Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di questa tragedia'. Sfera Ebbasta parla ...

Strage Ancona - Sfera Ebbasta : addolorato : 18.24 "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie". Così,su Instagram,il rapper Sfera Ebbasta che esprime il suo dolore per i morti della discoteca. "Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti - aggiunge - vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e ...

Strage Ancona - Sferaebbasta : "Addolorato" : 18.24 "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie". Così,su Instagram,il rapper Sferaebbasta che esprime il suo dolore per i morti della discoteca. "Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti - aggiunge - vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e ...

Strage di Ancona - Laura Boldrini : "Salvini? Un ministro serio si sarebbe precipitato là" : Matteo Salvini parla al popolo della Lega in una Piazza del Popolo gremita e Laura Boldrini lo attacca, su Twitter, per non essere andato subitamente ad Ancona , per mostrare la presenza dello Stato ...

La donna morta nella Strage di Ancona lascia quattro figli : Aveva deciso di accompagnare insieme al marito una delle sue quattro figlie al concerto di Sfera Ebbasta, Eleonora Girolimini, 40 anni, una delle sei vittime al 'Lanterna Azzurra Clubbing' di ...