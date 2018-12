Sterling | Media alimentano il razzismo

Manchester City - Sterling contro i media britannici 'Alimentano il razzismo' : Manchester - Raheem Sterling accusa i media britannici di alimentare il razzismo. Lo fa pubblicando un post su Instagram corredato da uno screenshot con un articolo del Daily Mail in cui si critica il ...

Sterling dopo gli insulti razzisti : “È anche colpa dei media” : Gli insulti a Stamford Bridge A chi ha visto in diretta Chelsea-Manchester City, non sarà sfuggita la pessima immagine di Sterling che, mentre va a recuperare il pallone per battere un calcio d’angolo, viene insultato da alcune persone che con ogni probabilità sono tifosi del Chelsea. L’indomani Sterling ha raccontato l’episodio sul proprio profilo Instagram ma soprattutto ha voluto dare una chiave interpretativa al fenomeno ...